Pour le FC Sion, il faut croire que le triple avertissement a servi. Les éliminations prématurées de Servette, Saint-Gall et Lugano, tous éliminés par des formations de Challenge League dès les seizièmes de finale, ont contribué à mettre le club de Tourbillon sur ses gardes.

Contre Aarau, les Valaisans l’ont emporté en faisant le boulot, confirmant leur excellent début de saison. Si tout n’a pas été parfait, de loin même, les Sédunois ont montré qu’ils composaient dorénavant une véritable équipe, à l’instar de l’état d’esprit qui s’en dégage.

Signé Doumbia, le but victorieux est tombé dans les arrêts de jeu. Après être sorti sans dommage du traquenard que constitue toujours un déplacement au Brügglifeld, là même où il avait réussi le plus incroyable des sauvetages en juin dernier avec NE Xamax, Stéphane Henchoz peut toujours ambitionner de soulever la Coupe de Suisse, l’un de ses objectifs, qu’il partage avec tout un canton.

Le retour de Behrami

Dans une rencontre marquée par le retour de Behrami, absent des terrains depuis six semaines, Sion allait pourtant connaître un début de match des plus compliqués. Après cinq minutes, il fallait déjà un double sauvetage de Fickentscher, détournant une tête de Thaler avant de repousser un essai de Neuymar à bout portant pour empêcher son hôte de prendre les devants.

En souffrance sur chaque balle arrêtée, les visiteurs ont même eu le bonheur d’ouvrir le score contre le cours du jeu, Toma, sur un centre de Lenjani, exploitant une remise de Maceiras déviée par un défenseur argovien.

Faute de réussir à inscrire le 2-0 dans les minutes suivantes (occasion pour Lenjani, contre idéal gâché par Uldrikis), Sion s’est alors exposé au retour de son hôte, dont l’entêtement autant que la grinta finirent par payer.

Démarqué par un service de Rossini prolongé par Misic, Neuymar effaçait proprement Behrami pour signer une égalisation méritée, mettant du même coup fin à l’invincibilité de Fickentscher à l’extérieur cette saison. Après avoir fêté trois blanchissages successifs en déplacement, le portier de Tourbillon n’avait plus encaissé de but depuis le 12 mai dernier, lors de la défaite à Saint-Gall. Dans la foulée, Alonga (38e) et Rossini (45e) manquaient de peu de concrétiser la très nette domination d’un FC Aarau inspiré. Tout l’inverse de Valaisans manquant de clairvoyance et apparus alors étonnamment peu sereins en défense.

Coaching gagnant

Dans ce qui ressemblait de plus en plus en un combat, Sion fit mine de se souvenir de qui il était et de ce que son rang impliquait. On le vit reprendre le contrôle du match, donner vie au ballon sans pour autant trouver les solutions offensives. Alors Stéphane Henchoz lança le virevoltant Khasa, suivi de Seydou Doumbia, sa dernière recrue. Lequel, pourtant parfaitement servi par Toma, galvaudait un premier ballon de match en manquant son lob (88e). Dans les arrêts de jeu, Doumbia ne laissait pas filer sa seconde chance en convertissant de la tête un centre parfait de Khasa. Les deux remplaçants venaient de donner raison au coaching gagnant de Stéphane Henchoz.

Même s’il en est encore loin, Sion, contrairement à d’autres, peut toujours rêver d’une apothéose finale.

Aarau – Sion 1-2 (1-1)

Brügglifeld, 4023 spectateurs. Arbitre : M. Klossner.

Buts: 22e Toma 0-1, 31e Neumayr 1-1, 92e Doumbia 1-2.

Aarau: Ammeter; Giger, Leo, Thaler, Thiesson; Alounga (46e Rrudhani), Pepsi, Zverotic, Misic (77e Spadanuda); Neumayr; Rossini (77e Maierhofer). Entraîneur: P. Rahmen.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Kouassi, Ndoye, Abdellaoui; Behrami (84e Zock), Toma; Kasami, Grgic, Lenjani (67e Khasa); Uldrikis (72e Doumbia). Entraîneur: S. Henchoz.

Notes: Aarau sans Jäckle, Balaj, M. Schneuwly, Corradi, Peralta (blessés) ni Serey Die (pas qualifié). Sion sans Raphael, Andersson, Patrick, Facchinetti, Adao (blessés), Mitryushkin (M21), Bamert, Barrenechea, Morgado, Itaintinga (pas convoqués). 14e : but de Leo annulé pour hors jeu.

Avertissements: 57e Pepsi, 71e Neumayr, 73e Behrami, 88e Grgic.