C’est un fait indéniable: en ces temps de galère, le FC Sion souffre de l’absence prolongée de Bastien Toma, l’homme qui sait casser les lignes et permet souvent un supplément de créativité. Si sa présence n’offre pas une garantie de succès, elle permet déjà au moins de varier la manœuvre et d’insuffler du jeu dans les actions valaisannes.

Touché à une cuisse, le capitaine des M21 helvétiques n’a pas encore disputé la moindre minute de jeu officielle depuis le retour de Paolo Tramezzani en Valais et la reprise du championnat. Blessé à nouveau le 12 juin en amical contre Chiasso, l'homme au deux passeports - il intéresse beaucoup Bernard Challandes, le sélectionneur du Kosovo - avait rechuté à cette occasion. Dimanche à Bâle, Toma figurait toujours dans la colonne des blessés au même titre que Zock et Fortune. Pour la réception de Lucerne ce jeudi à Tourbillon, le milieu de terrain, qui a retrouvé les sensations de la pelouse depuis quelques jours, est désormais annoncé incertain.

Un homme courtisé

Progrès, il y a donc… Suffisamment pour être rétabli et espérer le voir débuter le match? Probablement pas. Il n’est d’ailleurs même pas sûr que le revenant figure sur la feuille de match. Bastien Toma pourrait plus vraisemblablement effectuer son retour dimanche à Saint-Gall.

Alors même que les Valaisans n’ont plus gagné le moindre match depuis sept mois (2-1 contre Thoune le 30 novembre dernier), Sion aurait pourtant bien besoin des services de son No 24. Dans le contingent valaisan, Bastien Toma est celui qui possède la plus grosse valeur marchande avec Kasami (environ 2,5 millions de francs). Sous contrat à Sion jusqu’en juin 2021, il en est aussi l’élément le plus courtisé - Monaco, Strasbourg, Lens et l'Atalanta auraient déjà manifesté leur intérêt.

Respect to Bastien Toma of Sion FC who took out 9 (yes, nine) Xamax players with a perfectly weighted, no-look, reverse through ball. Holy shit.pic.twitter.com/LYNgPUXbYS — Ball Street (@BallStreet) October 9, 2018

En octobre 2018, Toma s’était fait l’auteur contre Xamax d’une inspiration géniale qui avait aussitôt créé le buzz sur la Toile. Vue par plus de 1,7 million d’internautes, sa passe à l’aveugle à destination de Lenjani avait mis dans le vent toute la défense de la Maladière et illuminé le derby romand (1-1).

De tels gestes feraient aujourd'hui du bien pour le nouveau barragiste de la Super League suite à la victoire de Thoune (3-2 contre Zurich) mercredi.

N. JR