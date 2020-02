Evidemment, du point de vue strictement de l’intérêt et de la très piètre qualité du spectacle offert, ce n’est pas forcément au Cornaredo qu’il fallait se trouver dimanche. Les quelques 2800 spectateurs qui avaient consacré leur après-midi aux bien tristes retrouvailles entre Lugano et Sion n’ont rien eu à se mettre sous la pupille, ou si peu.

Comparé au feu d’artifice tiré à Saint-Jacques, ponctué d’un extraordinaire retour servettien (2-2), ou des événements qui se sont déroulés dans un Kybunpark incandescent (3-3) – à se demander si le FC Saint-Gall ne commence pas à gêner quelques têtes bernoises bien pensantes -, le rendez-vous tessinois a suinté l’ennui pur. Inutile de chercher un quelconque frisson, il ne s’en est produit aucun. Et pour ce qui est des émotions, pas davantage. Quand il n’y a pas assez, sinon rien, dans ce qui est proposé, difficile de sautiller de joie ou même de s’enthousiasmer artificiellement.

Pour illustrer cette grande misère footballistique, deux scènes de jeu résumant à elles seules la pauvreté d’un match que ni Lugano ni Sion ne méritait de remporter.

70e minute: sur un corner tessinois frappé par Custodio, Lovric a enfin l’occasion rêvée de faire lever tout un stade. Mais au lieu d’armer sa reprise de volée, le malheureux, pourtant absolument seul, ne réussit même pas à effleurer le ballon qui lui échappe. Une scène de désolation digne des meilleures caméras cachées…

82e minute: alors que Sion vient de se procurer l’un de ses rares coup-francs, Grgic se charge de son exécution. Tirée bien trop fortement, sa balle mal travaillée et surtout imprécise survole une forêt de joueurs pour finir près du poteau de corner. La Super League, c’est donc aussi cela – un condensé d’erreurs grossières et de manque de justesse technique affligeant. Anto Grgic était un formidable artiste, mais à trop s’égarer depuis son arrivée en Valais, où est-il passé?

Jusqu’à présent, le FC Sion estampillé Ricardo Dionisio pouvait surtout s’enorgueillir d’être en Suisse l’équipe ayant le plus souvent tiré au but en 2020 – avec 71 tentatives recensées, loin devant les artificiers de Saint-Gall ou YB (68 frappes). 71 tirs pour un médiocre ratio de trois misérables buts, inscrits contre Thoune, Zurich et Xamax. Dimanche au Tessin, les attaquants valaisans sont demeurés muets, ne se créant qu’un nombre réduit d’occasions – 9 tirs, dont 3 cadrés.

Il y a eu des gagnants et des perdants

Sion a pourtant obtenu le point qu’il était probablement venu chercher, équivalent sans doute à un sursis pour son jeune entraîneur – ce faisant, le problème, faute d’avoir été résolu, n’est que repoussé au prochain week-end. Quelque part, c’est un résultat d’autant plus rassurant qu’il émane d’une équipe en crise qui avait encaissé au moins un but lors de ses dix-sept dernières sorties en championnat.

Que Fickentscher ait pu fêter un blanchissage dans ces conditions, avec une défense totalement inédite, suppose déjà au moins quelques progrès dans ce domaine-là. A défaut de but, certains ont marqué des points – Ruiz, souvent impeccable, Zock, dont l’impact physique s’avère précieux ainsi que le remuant Itaitinga – où d’autres en ont perdu (après quelques vagues promesses, Patrick tarde terriblement à confirmer).

A Tourbillon, le verre est peut-être à moitié vide – de grâce, épargnons-nous des tiers, quand bien même ceux-ci siéraient mieux à la démonstration mathématique… - mais il n’est pas cassé pour autant, ce qui aurait été le cas si les joueurs avaient lâché Dionisio. Pas de crise de ménage ni de vaisselle cassée en vue, mais pas de déclic non plus. Une semaine après le flop enregistré par Sion à domicile contre Xamax, c’est déjà mieux, mais ce n’est pas encore ce que l’on est en droit d’attendre d’une formation peinant toujours à concrétiser ses généreuses intentions de départ. Trop d’approximations et pas suffisamment de volonté de faire mal, quand l’occasion se présente.

Cahin-caha, ainsi va la vie trépidante d’un FC Sion suffisamment bon pour gérer un résultat mais pas assez conquérant pour s’en aller provoquer le destin. L’équipe peut-elle assurer son maintien sur la durée avec un coach qui ne gagne pas? Non, c’est dire si l’urgence demeure. Aller au-delà du conventionnel, voilà ce qu’il conviendra de faire dès samedi prochain, avec la venue de cet épatant FC Saint-Gall, porté par un Peter Zeidler que personne n’a oublié en Valais.

Pour les joueurs de Tourbillon, cela supposera de sortir de leur zone de confort, de dépasser leurs limites, de s’arracher pour créer les conditions d’un exploit – battre le leader en serait assurément un – nécessaire pour remplir le verre. Faute de quoi, il sera à nouveau question d’un possible coup de sac. Et le carnaval des footballeurs se poursuivra.

Nicolas Jacquier, Lugano

