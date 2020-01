Pour le premier épisode de «C’te équipe» en cette année 2020, la bande des sports composée de Daniel Visentini, Robin Carrel et Florian Vaney, réunie autour de Florian Müller, débat de trois points chauds de l'actualité footballistique à J+1 après la reprise du championnat national. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify ou directement sur SoundCloud. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

Le sommaire:

1. (dès 1'44) Football - Servette FC

Le Servette FC ne s’était plus imposé à la Maladière depuis 2003. Et pourtant, cette victoire laisse quelques bribes d’amertumes, tant le club genevois n'a pas semblé maîtriser son affaire. Faut-il retenir la victoire ou la manière? L’absence de Wüthrich et ses conséquences ont-elles pesées sur les certitudes que les Genevois avaient dans le jeu? Quel est le nouveau plan de jeu des Grenat?« J’ai un peu le sentiment que chacun voulait un peu trop se montrer, a déclaré Dennis Iapichino. Ce n’est pas bon, il faut plus de collectif dans la performance.» Une affirmation plutôt lourde de sens: comment la comprenez-vous? Peu de mouvement durant l’hiver à Genève. N’aurait-il pas fallu un renfort ne serait-ce que pour instaurer de la concurrence, au risque de laisser l'équipe ronronner? A quel poste?

2. (dès 12'10) Football - FC Sion

Un début de match catastrophique pour le FC Sion, avec deux buts encaissés d’entrée de jeu face à la lanterne rouge. La faute à qui? Kouassi? Grgic? Dionisio? Comment est-il possible, après une préparation sans encombre et orientée sur ce match à ne surtout pas perdre, de commencer la rencontre avec si peu d’implication? Quid des deux recrues, Djourou et Stojilkovic. Le premier n’a pas joué alors que l’autre a fait une bonne entrée en jeu. Pourquoi ne pas avoir titularisé les deux pour montrer que cette équipe avait changé? Retour sur le feuilleton Dionisio qui a marqué la trêve: rappel des faits et perspectives.

3. (dès 23'22) Football - NE Xamax

Même question que pour Servette: faut-il retenir le résultat ou la manière? Car Xamax aurait au moins mérité d'égaliser... Bonne surprise: Serey Die a montré qu’il était directement bien en jambes. Peut-il tenir sur la durée? Il manque à Xamax ce que Servette possède, un quatuor défensif solidaire et proactif: pourquoi ne pas avoir tout fait pour recruter un défenseur central durant l’hiver? Est-ce un échec de la direction sportive? Tous les transferts hivernaux (Musa Araz et Yannis Tafer en particulier) portent la marque de Jeff Collet. Comment comprenez-vous ces choix? Joël Magnin peut-il déjà se sentir en danger, alors que la nouvelle direction de Xamax est désromais aux commandes?

4. (dès 33'38) Carte blanche à «C'te équipe».

Les journalistes développent chacun un thème en deux minutes. C'est la carte blanche.