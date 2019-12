Le Borussia Dortmund a concédé mardi un nul 3-3 à domicile contre le RB Leipzig, qui reste provisoirement leader de la Bundesliga après 16 journées.

Mönchengladbach peut revenir à la hauteur de Leipzig mercredi avec 33 points s'il s'impose à domicile contre la lanterne rouge Paderborn, mais le RB restera en tête quoi qu'il arrive, fort d'une meilleure différence de buts (+13 par rapport à Mönchengladbach). Dortmund suit avec 30 points, devant Schalke (28) et le Bayern Munich (27).

Dans le choc entre prétendants au titre, Dortmund s'est fait remonter deux fois après avoir mené 2-0 à la pause puis 3-2.

Après des buts de Julian Weigl (23e) et Julian Brandt (34e), deux erreurs individuelles grossières du gardien suisse Roman Bürki et de Brandt ont donné l'occasion à Timo Werner de réussir un doublé pour Leipzig en six minutes (47e, 53e).

Jadon Sancho (55e) et Patrick Schick (78e) ont ensuite marqué pour Dortmund et Leipzig.

Le Werder en chute libre!

Le Werder de Brême, jadis place forte du foot allemand, a poursuivi sa descente aux Enfers mardi en encaissant un 5-0 à domicile contre Mayence, pour la 16e journée de Bundesliga.

Cette défaite laisse les Nordistes provisoirement à la 15e place, avec deux points d'avance seulement sur les premier relégable Düsseldorf, qui n'a pas encore joué.

Le Suédois Robin Quaison a réussi un triplé, le Français Jean-Philippe Mateta a marqué le 5e but. Le deuxième était un but contre son camp du Brêmois Pavlenka.

Les chiffres sont cruels: après le 6-1 à Munich la semaine dernière, les Brêmois viennent donc de concéder 11 buts en deux matches. Ils n'ont plus gagné à domicile depuis la troisième journée, le 1er septembre, et restent sur trois défaites consécutives devant leur public.

Mayence n'était pourtant pas un foudre de guerre. Les Sudistes, qui avaient été corrigés sur leur terrain la semaine dernière par Dortmund 4-0 sont modestement et provisoirement 13e après cette victoire fleuve.