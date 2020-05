Stade-Lausanne-Ouchy devra sans doute se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur plus vite que prévu. Samedi, les dirigeants du club ont annoncé à Andrea Binotto, en place sur le banc depuis l'été 2013, qu'ils ne compteraient plus sur lui la saison prochaine. Le technicien n'a pas souhaité commenter son éviction. Selon certaines indiscrétions, il semblerait toutefois qu'il ait pris la décision de se retirer dès à présent et de ne pas participer aux treize derniers matches de la saison, qui reprendra à la fin du mois de juin.

Binotto ne devraient ainsi pas se présenter à la reprise des entraînements du SLO, prévue lundi. Ses assistants, Marcos Carballo et Alexandre Badibanga, seront quant à eux bel et bien sur le terrain et pourraient temporairement gérer l'équipe. Le club n'a pour l'instant donné aucune nouvelle et préfère ne pas commenter la situation. Un communiquer devrait être publié demain.