Fébrile, Stade-Lausanne-Ouchy a eu de la peine à trouver de la sérénité dans son jeu. Il a même fallu patienter une demi-heure pour entrevoir la jouerie qui caractérise les Stadistes. Les Lausannois ont chanceusement échappé à un pénalty sur une faute de main non-sifflée et à bout portant (15e). Les Argoviens continuent à pousser et se créent encore deux situations très dangereuses entre la 25e et la 28e minutes. Mais les Stadistes tiennent bon dans une partie très engagée.

Serey Die est averti à la 32e minutes pour un geste d’humeur dangereux. Cet arrêt de jeu semble donner un nouveau souffle aux Lausannois qui accélèrent le jeu, par des combinaisons rapides sur les ailes. Mais Aarau profite de la fin de la première période pour tenter de passer l’épaule. Schneuwly manque sa reprise sur un centre de Rrudhani. Rossini croit alors avoir ouvert le score dans les arrêts de jeu, mais son but est annulé pour hors-jeu.

Au retour des vestiaires, c’est à nouveau Aarau qui est dangereux sur corner d’abord (50e), puis par la tête de Schneuwly (53e). Avant de trouver la faille sur pénalty des pieds de Neumayr (57e). Malgré l’entrée de quatre nouveaux joueurs, Stade-Lausanne n’y arrive toujours pas. Certains joueurs, malmenés physiquement, semblent y laisser leurs nerfs et leur concentration.

Mais dès que les Stadistes se mettent à jouer vite en peu de touches de balles, ils redeviennent dangereux, notamment après un beau mouvement collectif conclu par une frappe déviée de Tavares (75e). Mais cette belle reprise en main est mise à mal par un but contre son camp de Hajrulahu à la 77e. Stade-Lausanne-Ouchy, acculé, terminera la partie à dix avec la sortie de Tavares sur blessure et plus aucun changement possible. Le SLO termine sa semaine anglaise sur une cinquième défaite de suite, la plus longue série sous l’ère Binotto.

Thibaud Oberli, Lausanne

Stade Lausanne Ouchy – FC Aarau 0-2 (0-0) Stade de Colovray: 150 spectateurs. Arbitre: David Schärli. Buts: 57e Neumayr (1-0), 77e Hajrulahu csc (2-0).

Stade Lausanne Ouchy: Barroca; Danner (65e, Dalvand), Manière, Hajrulahu, Tavares; Laugeois, Gaillard (57e, Gazzetta); Parapar (57e, Delley), Perrier, Ndongo (45e, Lahiouel); Eleouet. Entraîneur:Andrea Binotto.

FC Aarau: Ammeter; Rossini (83e, Alounga), Thaler, Zverotic, Geiger; Spadanuda, Serey Die, Rrudhani (78e, Misic), Neumayr (89e, Hammerich), Schneuwly (72e, Pepsi), Mehidic. Entraîneur: Patrick Rahmen.

Absents Stade Lausanne-Ouchy: Matri, Mutombo, Oussou (blessés). Aarau: Corradi, Peralta, Thiesson (blessés).

Avertissements: 32e Serey Die, 49e Gaillard, 63e Danner, 65e Gazzetta.