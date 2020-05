Terminer la saison en cours ou pas, trouver des solutions financières pour supporter les rencontres à huis clos le cas échéant, préparer le futur sans savoir de quoi il sera fait ni avec quels moyens: le football professionnel est sévèrement touché par la crise sanitaire, comme beaucoup d’autres secteurs. Il s’interroge notamment sur la bonne formule à trouver.

Les clubs défendent chacun leurs intérêts. En Super League, il y a ceux qui veulent terminer le championnat (YB, Servette), ceux qui sont pour un arrêt définitif (Sion, Xamax, Thoune, Lugano) et ceux qui hésitent (Bâle, Saint-Gall, Lucerne, Zurich). En Challenge League, c’est presque unanime: neuf des dix clubs sont pour la reprise. Pourquoi? Le manque à gagner avec des rencontres à huis clos est minime en Challenge League. En revanche, les droits TV sont prisés. Cela pourrait faire pencher la balance pour la reprise en cas de vote. Mais on n’en arrivera peut-être pas là.

Il se dégage une idée, pourtant écartée par les 20 clubs de la SFL il y a quelques semaines: augmenter le nombre d’équipes en Super League. En passant à 12 clubs dans l’élite pour en laisser 8 en Challenge League, le tour serait joué. Plus de dissensions. Une formule magique?

Lausanne et GC ou Vaduz

La proposition. Passer immédiatement, via le vote d’une assemblée générale extraordinaire (4 clubs unis suffisent pour la convoquer) qui nécessite la majorité des deux tiers (14 oui sur 20), à 12 équipes en Super League. Cela signifie: pas de relégation cette saison dans l’élite, deux promus de Challenge League. Lausanne, qui a toujours caracolé en tête, serait évidemment l’un d’eux. Le second pourrait être désigné selon le classement. Si on l’arrête à mi-saison pour des raisons d’équité sportive (mêmes adversaires affrontés deux fois), GC, alors deuxième, serait promu. Cela arrangerait bien du monde… Sinon, si l’on s’en tenait à la dernière journée, la 23e, ce serait Vaduz l’élu.

L’avantage. Terminer ou pas la saison n’est plus un problème. Si les clubs décident de finir le championnat en cours, pour définir sur le terrain les places européennes et le barragiste, ils le font en juin et en juillet. À l’étage inférieur, Vaduz, GC et Kriens se battent alors pour savoir qui est barragiste derrière le futur promu LS. Le mois d’août est «réservé» pour l’instant par l’UEFA pour terminer la Ligue des champions et l’Europa League, la saison 2020-2021 débuterait alors en septembre. Avec 12 équipes, comment faire? Trois tours, pour arriver à 33 matches. C’est peut-être bancal, avec des équipes qui joueraient deux fois à l’extérieur chez un cador et d’autres une seule fois, mais la situation est exceptionnelle. Elle pourrait n’exister que pour une seule saison, avant de réfléchir éventuellement à une autre formule quand tout sera revenu à la normale.

Une saison 2020-2021 dès juillet?

Autre possibilité. Si la formule à 12 est adoptée, on pourrait aussi bien se passer de reprise. Le championnat actuel pourrait être définitivement arrêté. Resterait à définir les places européennes. Soit en retenant le classement au 23 février (dernière journée), soit en se basant sur celui de la mi-saison. Cela permettrait d’éviter 13 journées à huis clos pour finir la saison, sans encore avoir d’assurances quant à des aides de l’État pour le manque à gagner. Alors, la saison 2020-2021 pourrait repartir dès juillet, avec quatre tours pour un total de 44 matches, en commençant tout de même par des huis clos, mais en s’évitant les coûts des 13 dernières rondes de l’exercice en cours.

Dans tous les cas, il faut que les clubs se positionnent rapidement. L’UEFA attend pour le 25 mai, de la part de toutes les fédérations européennes, une décision claire. Elle veut savoir à cette date si les championnats respectifs de chaque pays vont à leur terme ou pas et, si ce n’est pas le cas, qui est européen.

Les dirigeants de la SFL, qui militent depuis le début pour terminer la saison, feraient bien de penser au cas où le championnat s’arrêterait par décision des clubs. Et ils pourraient aussi bien penser à développer l’idée d’une saison à 12 clubs dans l’élite et 8 en Challenge League (où il faudrait peut-être introduire un tour final et un tour contre la relégation après 28 journées). Tout un programme.

