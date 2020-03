François Moubandje vit décidément une saison pas comme les autres, en Croatie. Il ne joue plus depuis des lustres avec le Dinamo Zagreb, doit comme tout le monde échapper au virus et a dû trouver un autre logement après le tremblement de terre qui a secoué son nouveau pays. Heureusement, l’évocation du Servette FC lui donne encore plus le sourire. Interview pas toujours bien audible à regarder ci-dessus.

Robin Carrel