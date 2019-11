Gibraltar, c’est un minuscule pays – le 3e plus petit du monde, après le Vatican et Monaco –, certes, mais c’est surtout un stade qui a de la gueule. Les Gibraltariens avaient eu la chance d’être reçus en Suisse à Sion à l’aller (4-0), ou Valère et Tourbillon veillent ensemble sur l’enceinte valaisanne. Mais il y a aussi le beau temps quasi perpétuel, les magnifiques décors des Alpes qui changent au gré des saisons… Bref, vous voyez le tableau. Et bien à Gibraltar aussi, il y a un terrain de foot avec vue sur montagne. Une seule. Pas très grande. Mais assez mythique, il faut l’avouer.

Le Victoria Stadium peut contenir quelque 5000 personnes, la sélection nationale y joue, tous les clubs du championnat y disputent leurs rencontres, on peut y voir des compétitions d’athlétisme et un festival de musique y a même lieu tous les ans. Jusqu’au début des années 80, on y jouait également au cricket. Héritage britannique oblige, un tournoi européen de fléchette y est organisé annuellement! L’heure est aux stades multifonctions, il paraît…

La GFA (Gibraltar Football Association) est sur le point de remplacer ce vénérable stade par un écrin moderne de 8000 places, nécessaires selon les textes de l’UEFA paraît-il, du côté du quartier de Lathbury. Le nouveau centre sportif devrait être prêt sous peu, au terme de cette année 2019, et pouvoir accueillir les rencontres de la Ligue locale, puis l’équipe nationale pour la prochaine campagne de qualification à la Coupe du monde au Qatar. C’est presque dommage, tant le Victoria Stadium a de cachet.

La prochaine enceinte moderne, payée grâce notamment aux deniers de l’Association européenne du ballon rond, sera implanté sur une ancienne base militaire, au sud de la contrée. La bonne nouvelle, c’est qu’elle fera souffler le stade actuel, occupé bien plus que de raison. La majorité des équipes locales doivent régulièrement aller voir en Espagne s’ils y sont pour pouvoir s’entraîner correctement… Cette semaine, autour de la rencontre face à la Suisse, les Gibraltariens de moins de 21 ans y auront reçu les Pays-Bas jeudi (0-6) et la Biélorussie le jour d’après la rencontre face à la troupe de Vladimir Petkovic.

Du coup, la pelouse est en synthétique pour pouvoir tenir le choc et le tout n’est pas vraiment aux normes pour accueillir des matches internationaux. A ses débuts, Gibraltar jouait à Faro, au Portugal, devant 500 personnes. Du coup, la sélection locale bénéficie d’une dérogation pour jouer à la maison, dans son écrin suranné - coincé entre le Rocher et l’aéroport traversé par la seule route qui arrive depuis l’Espagne - mais qui est si spécial.