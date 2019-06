Super League: découvrez tous les matches amicaux

FC Bâle

22 juin : FC Bâle - SC Kriens

26 juin : TSV 1860 Münich (All/3e) – FC Bâle

13 juillet : FC Bâle - VfB Stuttgart (All/2e)



Lugano

23 juin : AC Sementina (2e ligue) - FC Lugano

28 juin : Wil - FC Lugano

5 juillet : FC Lugano - Chiasso



Lucerne

26 juin: Lucerne – Winterthour

29 juin : Lucerne - Altach (Aut)

3 juillet : Lucerne – Aarau

9 juillet: Coupe horlogère : Lucerne - Crystal Palace FC (Ang)

12 juillet : Coupe horlogère : Lucerne - Eintracht Frankfurt (All)



NE Xamax

21 juin : Coupe Burkhalter (avec Breitenrain, Rapperswil et YB)

29 juin : NE Xamax FCS - FK Tuzla City (Bos)

13 juillet : Sion - NE Xamax FCS



Servette

29 juin : Servette – Grasshopper

3 juillet : Servette - FC Stade-Lausanne-Ouchy

6 juillet : Servette – Lausanne

13 juillet : Olympique Lyonnais (Fr/L1) – Servette



Sion

30 juin : Sion - Lausanne

3 juillet : Sion - PSV Eindhoven (Hol)

10 juillet : Sion - Grenoble Foot 38 (Fr/L2)

13 juillet : Sion - NE Xamax FCS

14 juillet : Sion - Everton FC (Ang)



Saint-Gall

29 juin : FC Bad Ragaz (3e ligue) – Saint-Gall

2 juillet : Saint-Gall - Celtic Glasgow FC (Eco)

6 juillet: Thoune – Saint-Gall

9 juillet : Saint-Gall - VfL Bochum (All/2e)

13 juillet : Saint-Gall - Sporting de Portugal



Thoune

22 juin : Thoune – Lausanne

29 juin : Thoune – Aarau

6 juillet : Thoune - SC Kriens

6 juillet : Thoune – Saint-Gall

13 juillet : Nice - Thoune



Young Boys

21 juin : Coupe Burkhalter (avec Breitenrain, Xamax et Rapperswil)

26 juin : Vaduz - Young Boys

2 juillet : Young Boys - Levski Sofia (Bul)

10 juillet : Coupe horlogère : Young Boys - Eintracht Frankfurt (All)

13 juillet : Coupe horlogère : Young Boys - Crystal Palace FC (Ang)



Zurich

21 juin : Zurich - Winterthour

26 juin : Zurich - Wil

29 juin : Rapperswil - Zurich

3 juillet : Strasbourg (Fr/L1) - Zurich

12 juillet : RB Leipzig (All) - Zurich