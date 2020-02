Sauthier: «Quand on lui dit bravo, il nous répond qu’il a été nul»

Voilà presque trois ans qu’Anthony Sauthier côtoie au quotidien le génial «Micha» Stevanovic. Et le capitaine servettien ne se lasse pas d’un pareil privilège. «Il y a chez lui, dit-il, une facilité à trouver la bonne passe en toutes circonstances, à casser les lignes. Depuis le temps que je joue à ses côtés, c’est juste extraordinaire. Ce n’est pas le genre à faire du bruit dans un vestiaire. Il travaille pour l’équipe, pas pour lui-même. Dans son rôle, il n'y a pas meilleur en Suisse.»



Maladivement discret sinon effacé au niveau de sa personnalité, Stevanovic demeure pourtant un éternel insatisfait, doutant de son potentiel en raison d’un régulier manque de confiance en ses capacités. «Il a très peu confiance en lui, c’est vrai, reprend Sauthier. Quand on le félicite et on lui dit bravo, il nous répond qu’il a été nul. Il n’arrête jamais de nous dire qu’il aurait dû faire beaucoup mieux. Il est comme ça, on le connaît…»



S’il s’exprime balle au pied sur une pelouse, l’ancien joueur du FK Zeljeznicar Sarajevo, que Meho Kodro, l’ancien coach «grenat» avait fait venir à Genève à l’été 2017, maîtrise moins bien les subtilités du français. «Son seul problème, s’amuse son capitaine, c’est le français. Dans sa langue, le 'u' n’existe pas. Cela complique les choses. Mais je crois qu’il va sérieusement s’y mettre en prenant des cours…»



N.JR