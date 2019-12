Le 4 juillet 2012, les Rangers cumulaient près de 200 millions de francs de dette et étaient exclus du championnat écossais. Le club aux 54 titres nationaux devait repartir depuis la 4e division et rien n’a été simple, depuis son retour dans l’élite en avril 2016. Mais depuis quelques semaines, les «Gers» ont retrouvé des couleurs et, dimanche, carrément un grand sourire.

Au Celtic Park, les «Teddy Bears» l’ont emporté sur le terrain de leur archi-rival pour la première fois depuis neuf ans. Ils ont ainsi pris une belle vengeance, après une nouvelle défaite rageante en finale de la Coupe de la Ligue, il y a quelques semaines. Ils sont surtout revenus à deux points du Celtic, champion sans interruption depuis 2012.

En plus de ce succès qui va redonner le sourire à une bonne moitié de la capitale, grâce à des buts de Kent (36e) et Katic (56e), les fans des Rangers n’ont reçu que des bonnes nouvelles récemment. Ils ont actuellement la meilleure défense du pays, se sont qualifiés pour les 16es de finale de l’Europa League aux dépens des Young Boys et ont réussi à faire prolongé leur entraîneur Steven Gerrard jusqu’en 2024.