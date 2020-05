Depuis ce mercredi et les communications du Conseil Fédéral, la Swiss Football League a pu poser quelques dates dans un calendrier toujours incertain. Celle du 11 mai, la première, correspond à la reprise des entraînements collectifs. Un mois plus tard, à compter du lundi 8 juin, il serait supposément possible de recommencer les championnats de Super et de Challenge League, à l’arrêt depuis une 23e (et actuellement dernière) journée disputée les 22 et 23 février.

Une reprise qui doit encore préalablement être conditionnée au feu vert des autorités politiques et sanitaires, lesquelles se prononceront le 27 mai. Pour ce qui est de la seule Challenge League, cette reprise ne servira soit dit en passant qu’à désigner le nom de l’éventuel barragiste, Lausanne étant déjà quasi promu, du moins en théorie, et le FC Chiasso officiellement sauvé depuis la décision de l’ASF d’annuler également la Promotion League.

Si reprise il devait y avoir, ce qui est la volonté des dirigeants de la SFL, celle-ci, on le sait, ne pourrait avoir lieu qu’à huis clos, ce qui pose une série de questions en cascade auxquelles la Ligue n’a pas encore pu répondre. Il s’agit notamment de déterminer les coûts engendrés par une reprise de la compétition alors même que les clubs sont privés de leurs principales sources de revenus. Il importe aussi de se pencher sur la délicate question d’une prolongation du chômage partiel afin de soulager les finances de clubs dont beaucoup sont aujourd'hui déjà en voie d’asphyxie financière.

Si le principe d’une reprise est aussi complexe à aborder, c’est aussi parce que les clubs eux-mêmes sont divisés. Au lieu de l’unité souhaitée, on est confronté à une véritable fracture. Il y a les partisans d’une reprise non négociée (pour autant bien sûr qu'un protocole sanitaire soit validé), le clan des opposants farouches et celui des indécis, appelés à faire pencher la balance au moment de l’inévitable vote de confiance auxquels seront soumis sous peu les vingt membres de la SFL.

Parmi les clubs qui «roulent» pour une reprise de l’activité figure Servette. Si le club de la Praille a conscience de la perte occasionnée par l’absence de public, il sait aussi ce que pourrait impliquer une annulation de la saison, ne serait-ce qu’au niveau de la valeur marchande de ses joueurs. Young Boys s’est déjà dit prêt à adopter la même stratégie.

«Un magnifique auto-goal» pour Christian Binggeli

Dans le camp des adversaires, Christian Constantin et le FC Sion ne sont dorénavant plus seuls, rejoints par le FC Thoune, NE Xamax et Lugano. Comme par hasard, on retrouve ici les quatre derniers du classement. «Jouer à huis clos serait une catastrophe, observe Christian Binggeli, le toujours président du club de la Maladière. Pour moi, on est en train de se mettre un magnifique auto-goal. On a raté le coche. C’est avant qu’il aurait fallu dire stop. Quand je vois que certains aimeraient pouvoir jouer tout en étant payé par le chômage pour compenser les pertes, j’ai presque honte.»

Notre interlocuteur se défend d’agir par opportunisme. «Si Xamax était premier du classement, certifie M. Binggeli, je tiendrai les mêmes propos. J’ai une ligne de conduite et je la suis.»

Lugano suggère deux promotions sans relégation

Si le discours du patron de Tourbillon n’a pas changé non plus, celui que véhicule le FC Lugano se veut tout aussi offensif. Voici plusieurs semaines que les dirigeants tessinois, qui ont la Ligue dans leur viseur, ferraillent. La dernière salve a été portée en milieu de semaine par Michele Campana. «Nous sommes déçus par cette SFL et nous ne sommes pas les seuls. Raison pour laquelle les clubs devraient maintenant prendre les choses en mains.»

Le directeur général du Cornaredo a même un plan de sortie de crise: deux promotions et aucune relégation afin de jouer à 12 en Super League dès la saison prochaine. Dans les colonnes du Blick, Campana suggère aussi la création d’une task-force afin de relancer le football helvétique. «Cette crise représente une chance unique pour réformer fondamentalement notre football. Il faut en finir avec la pression financière absurde qui pèse sur les clubs.»

Le FC Bâle est en train de changer de camp

On l’aura compris, la question même d’une reprise à huis clos divise. Beaucoup l’assimile à un «suicide économique». Aussi le rôle des clubs encore indécis - Saint-Gall, Zurich, Lucerne et Bâle - s’annonce-t-il primordial à l'heure du vote. Au bord du Rhin, le président Bernhard Burgener, prenant soudainement conscience du poids financier que représente le fait de devoir jouer sans public, est sur le point de rallier le camp du non. Il pourrait être imité par Ancillo Canepa, le patron du FC Zurich, lassé d’engloutir sa fortune sans en retirer le moindre bénéfice. Et des rumeurs laissent supposer que Lucerne serait à son tour sur le point de changer de camp...

Face à l’opposition croissante qui se dessine et des lignes de front qui se creusent inexorablement, la Swiss Football League joue un jeu de plus en plus serré. Alors oui, la date du 8 juin existe toujours mais les écueils à surmonter avant d’envisager une reprise de la compétition pourraient s’avérer bien plus importants que ceux imaginés initialement.

Avec une question de fond qui pourrait bien peser de tout son poids dans le débat actuel: les dirigeants de la SFL peuvent-ils se permettre d'avoir une ou plusieurs faillites sur la conscience? Tout ceci sans même parler du risque sanitaire...

N.JR