Dans ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports composée de Mathieu Germanier, André Boschetti et Ugo Curty, réunie autour de Florian Müller, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify ou directement sur SoundCloud. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

Le sommaire:

1. (dès 2'12) Football - Super League/Challenge League.

Enfin une victoire pour le FC Sion. Depuis le 21 septembre que les Sédunois attendaient cela - c’était à la Maladière - soit 70 jours sans succès. Le soulagement est-il à la hauteur de l’attente? C’est la réalité du FC Sion, gagner contre les deux derniers et se battre pour gratter des points contre le reste des équipes? Cet effectif vaut mieux que cela, non? Bâle qui bat le champion 3-0, ou Saint-Gall qui colle à la tête du classement, quel est l’événement du week-end outre-Sarine selon vous? Le LS gagne à l’arraché en fin de match à Kriens dans une rencontre qui avait tout du match piège. Cela ressemble bien au parcours d’un champion, non?

2. (dès 17'26) Football - Lucien Favre, c’est quoi le problème?

Balayé par le FC Barcelone en Ligue des champions mercredi soir (1-3), le coach du Borussia Dortmund s’est offert un sursis en battant péniblement le Hertha Berlin samedi (1-2). «Favre n’est pas un entraîneur pour le titre» assène néanmoins une partie de la presse allemande. Que lui reproche-t-on au juste? En termes de points par match, depuis son arrivée à Dortmund, Lucien Favre est parfaitement dans le coup, devant Jürgen Klopp par exemple. Pourquoi une partie de la presse allemande l’a-t-elle pris en grippe? N’être pas assez émotionnel, c’est vraiment un défaut dans le football moderne? Comment faire pour passer l’hiver au chaud, est-ce encore possible pour Lucien Favre? Ou son histoire d'amour avec Dortmund est-elle dores et déjà terminée?

3. (dès 28'49) Football - Equipe de Suisse à l’Euro 2020

Le tirage de l’Euro 2020 n’a pas épargné la Suisse. L’Italie, le Pays-de-Galles et la Turquie se dresseront sur la route de la Nati. Sont-ce des adversaires qui doivent nous faire peur? Ou est-ce qu’on peut envisager la qualification sereinement? Avec ses déplacements à Bakou, deux fois qui plus est pour jouer le Pays-de-Galles et la Turquie, la Suisse va faire pas loin de 10’000 kilomètres pendant la phase de poule. Elle voyagera donc plus que n’importe quelle autre équipe. Est-ce encore un désavantage à l’heure du football mondialisé - ces joueurs sont habitués à voyager, non? Une partie des suiveurs à tendance à se plaindre quand le tirage est trop compliqué - à l’image des protagonistes du groupe de la mort. Mais n’est-ce pas là la garanti d’émotions décuplées? Mis à part le groupe de la mort, quelles autres affiches vous font rêver?

4. (dès 37'51) Les pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... En espérant être moins mauvais que la semaine précédente.