Dans ce sixième épisode de «C'te équipe», la bande des sports composée de Simon Meier, Robin Carrel et Florian Müller, réunie autour de Mathieu Aeschmann, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique.



Le sommaire:

1. (dès 2'05) Football - Super League.

Le FC Sion a perdu trois matches consécutifs et Valon Behrami en l'espace d'une grosse semaine. La star de la Super League romande qui s’en va après trois mois, se plaignant notamment des infrastructures sédunoises, c’est un sacré échec pour ce FC Sion qui voulait changer de dimension, non? Selon vous, reverra-t-on un jour Valon Behrami sur un terrain professionnel? Behrami, après la Nati et le FC Sion, est-il le roi des adieux ratés? La position de Stéphane Henchoz est-elle déjà fragilisée?

2. (dès 14'10) Football - Equipe de Suisse.

Semaine décisive pour l’équipe de Suisse, avec un déplacement au Danemark puis la réception de l’Irlande. Que faut-il attendre de ces deux matches hautement décisifs? Shaqiri n’étant pas là, quel sera le joueur décisif? Parce qu’il faudra marquer... Rodriguez qui ne joue plus avec Milan, Akanji qui marque des autogoals, Elvedi qui n’est plus titulaire, Lichtsteiner qui revient en équipe de Suisse après en avoir pris quatre durant la première mi-temps et d’être sorti face à Gladbach, ça ne sent pas bon en défense, cette affaire, non?

3. (dès 27'38) Football - Affaire Shaqiri.

Pierluigi Tami et Vladimir Petkovic sont allé voir Xherdan Shaqiri deux fois à Liverpool pour longuement discuter. Mais il n’y a pas le moindre problème assurent-ils. On nous prend pour des ânes? On croyait que l’ASF avait amélioré sa communication - on partait de loin - mais finalement c’est le retour des imbroglios «Made in Muri»: n'en sortira-t-on jamais? Mais au fait, c’est quoi le problème Shaqiri?

4. (dès 43'14) Les pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... En espérant être moins mauvais que la semaine précédente.