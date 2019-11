Le 10 septembre, il s'était fait l'auteur d'un doublé, lorsque la Suisse M21 a battu le Liechtenstein 5-0. Mardi soir à Neuchâtel, il a récidivé contre la France (victoire suisse 3-1), s'imposant comme le meilleur buteur des Rougets dans les qualifications pour l'Euro 2021. Comme il n'est pas en reste avec son club du Lausanne-Sport (15 buts et 5 assists en 17 matches), Andi Zeqiri (20 ans) voit évidemment sa cote prendre l'ascenseur: sur Transfermarkt, sa valeur de transfert est ainsi passée de 1 million (4 juin 2019) à 1,5 millions (4 octobre 2019). Et tout indique qu'elle devrait encore augmenter ces prochains mois. Le club de la Pontaise parviendra-t-il à garder sa pépite au mercato hivernal? Le point avec le directeur sportif lausannois Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias, on imagine qu'après la performance d'Andi Zekiri mardi soir à Neuchâtel, vous êtes un directeur sportif heureux. On se trompe?

Non. Je suis particulièrement heureux parce que j'ai une relation très affective avec Andi, que je connais depuis qu'il avait 9 ans. Je l'ai eu en juniors à Lausanne, puis dans les différentes sélections jeunesse de l'ASF, et je l'ai retrouvé dans le contingent pro du LS. Il récolte enfin les fruits de son formidable investissement et de son incroyable détermination. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas été épargné par les blessures, notamment l'hiver dernier avec une fissure des vertèbres. Là, il se révèle au parfait moment. La réussite qui est la sienne, il a su la provoquer.

Comment expliquez-vous cette éclosion?

Andi est un garçon qui a des objectifs très élevés. Mais il est également conscient des étapes à franchir pour parvenir à ses fins. Il est en train de les franchir les unes après les autres. Il est devenu un joueur important à l'échelle nationale, mais désormais aussi hors de nos frontières. Cette progression s'explique par la confiance. La confiance qu'il a en lui, d'abord, mais aussi celle que lui témoignent son coach Giorgio Contini et tous ses coéquipiers. Il n'a que 20 ans, mais c'est presque un vieux briscard dans le vestiaire.

Parviendrez-vous à le éviter son départ lors du prochain mercato hivernal?

Une chose est sûre: Lausanne-Sport n'entrera pas en matière pour un transfert cet hiver. C'est une décision qui a été prise en accord avec le joueur et sa famille. Vous savez, le LS, c'est le club de cœur d'Andi. Il a envie qu'il soit promu à la fin de la saison, et il a aussi envie de vivre ce moment. Et puis, on peut tout aussi bien imaginer qu'il fera encore un an de plus au club, en Super League - si on y arrive. Il est sous contrat jusqu'en 2021, avec option.

Mais tout de même, il semble écrit que Zekiri quittera forcément Lausanne...

Il est évident qu'on doit accepter l'idée qu'Andi s'envole un jour pour l'étranger. On sait l'intérêt qui se porte sur lui, mais on sait aussi qu'Andi le mesure parfaitement. Il a déjà vécu passablement de choses dans sa jeune carrière, notamment un premier départ à l'étranger à 17 ans (ndlr: un prêt à l'équipe M19 de la Juventus lors de la saison 2016/2017). Il sait parfaitement où il veut aller et comment s'en donner les moyens. Et puis, il ne faut pas oublier que grâce à Ineos, Lausanne-Sport a les moyens de pouvoir concurrencer pas mal d'autres clubs du pays, et même des clubs étrangers. Donc, je peux vous affirmer que Zekiri n'est pas sur le départ en ce moment.