Collet (Xamax): «Ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous»

Jeff Collet, en tant que futur propriétaire de NE Xamax, comment avez-vous accueilli l'annonce qu’un groupe chinois s’apprête à investir trois millions de francs au FC Thoune?



J’avoue que mon sentiment est double. D’un côté, je suis heureux pour ce club sympathique qu’il ait trouvé cet argent. D’un autre, connaissant les saines valeurs que draine le FC Thoune, cela m’étonne un peu que ses dirigeants aient accepté un tel apport financier de la part d’un groupe chinois. Une telle démarche ne correspond pas à l’ADN du club. J’ignore quelle est sa situation financière exacte, mais cela m’interpelle. Peut-être avait-il un besoin impératif de cet apport pour envisager l’avenir avec davantage de sérénité.



Ces millions ne risquent-ils pas de chambouler un peu la hiérarchie en bas de tableau de Super League ce printemps?



Seul l’avenir nous le dira, mais cette nouvelle n’est assurément pas bonne pour nous dans l’optique de la lutte pour le maintien. Cela dit, un afflux subit d’argent n’est pas forcément synonyme de campagne de transferts réussie. Surtout en hiver, où les bons éléments disponibles sur le marché sont plutôt rares. Récemment, on a d’ailleurs encore pu le constater au Lausanne-Sport, où les lourds investissements consentis par Ineos à son arrivée n’ont pas amené les résultats escomptés. Bien au contraire.



On peut quand même imaginer que Thoune se renforcera en janvier. Cette perspective change-t-elle quelque chose pour Xamax?



Rien du tout. Comme chacun le sait, nos moyens sont limités. Cela dit, il est clair qu’un ou deux bons renforts seraient accueillis chez nous à bras ouverts, mais nous n’allons pas faire de folies pour les attirer à Neuchâtel. En revanche, nous sonderons bien entendu le marché et si une ou plusieurs opportunités intéressantes se profilent, nous n’hésiterons pas à les saisir. Mais, je le répète, il est toujours difficile de dénicher la perle rare à cette époque de l’année. Même pour ceux qui ont des moyens financiers supérieurs aux nôtres.



Propos recueillis par A.B.