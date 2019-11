Dans ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports composée de Simon Meier, André Boschetti et Florian Müller, réunie autour de Mathieu Aeschmann, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Le sommaire:

1. (dès 1'30) Football - Servette fait tomber le champion.

Servette est la première équipe à vraiment faire déjouer YB - déjà lors du match aller c’était le cas (1-1 en ouverture de saison). C’est quoi le secret? Servette est-il enfin capable de gérer les temps forts et les temps faibles d’une rencontre? A quel point les conditions météorologiques et la pelouse du Stade de Genève ont-elles aidé le SFC? «Nous étions moins naïfs, je sens dans les comportements des uns et des autres que toute l’équipe a gagné en maturité» dixit Alain Geiger. C'est bon, l’apprentissage de la Super League est terminé? Un homme en évidence, surtout dans les transitions qu’il amène à mi-terrain: Timothé Cognat. Qui sont les autres joueurs du SFC qui doivent prendre une taille patron pour que le club puisse sereinement assurer son maintien?

2. (dès 16'00) Football - La démission d'Henchoz

Après avoir reçu le chaperonnage d’un super adjoint la semaine passée - en la personne de Christian Zermatten - Stéphane Henchoz a lui même présenté sa démission dimanche matin. Comment comprenez-vous sa décision? Quel profil d’entraîneur pour succéder au Fribourgeois? Quel bilan pour Stéphane Henchoz? Est-il un entraîneur qui a la cote aujourd’hui? Plus que quand il a quitté Xamax? Au final, c’est à nouveau les joueurs qui ont gagné au FC Sion. Impossible de changer cette mentalité? Quel en est l'ancrage culturel?

3. (dès 28'23) Football - Xamax bientôt en mains vaudoises.

Christian Binggeli l’a confirmé la semaine passée: il veut vendre NE Xamax. Et pas à n’importe qui, à des repreneurs suisses en priorité. Pour changer de dimension, NE Xamax doit-il passer par là? Au premier rang des repreneurs potentiels, Jean-François Collet et en filigrane Grand Chelem Management, qui assure déjà des fonctions logistiques à la Maladière. Au moment de l’arrivée de cette société vaudoise il y a 18 mois, le directoire xamaxien avait juré qu’il ne s’agissait pas d’une vente, nous aurait-on menti? Jean-François Collet aurait-il vraiment les moyens de faire changer Xamax de dimension? Peut-il s’implémenter dans le microcosme neuchâtelois sans créer des vagues?

4. (dès 41'27) Les pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... En espérant être moins mauvais que la semaine précédente.