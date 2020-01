La géopolitique pourrait bouleverser le calendrier de la sélection suisse dans les semaines à venir. Cette dernière doit prendre part à un mini-tournoi amical au Qatar en mars, lors de la fenêtre internationale comprise entre le 18 et le 26, en compagnie de la Croatie, du Portugal et de la Belgique. Or, celui-ci n’est pas certain de se dérouler.

L’assassinat du général iranien Qassem Soleimani par un drone américain, survenu jeudi, a provoqué une escalade des tensions au Moyen-Orient. Ce contexte a poussé l’équipe américaine de football à annuler un camp d’entraînement à Doha prévu du 5 au 22 janvier.

Du nouveau d’ici trois semaines

Si la situation dans la région n’évolue pas dans les semaines à venir, la sécurité des joueurs pourrait être remise en question. Appelé à s’exprimer sur un éventuel désistement au tournoi, le président de l’Association suisse de football (ASF) Dominique Blanc souhaite faire preuve de patience. Et de prudence: «Pour l’instant, on observe. Nous n’avons pas reçu d’informations de la FIFA qui nous amèneraient à modifier ce qui est prévu. On ne peut pas encore prendre de décision radicale.»

Sa position devrait être plus claire d’ici une vingtaine de jours, après la réunion de l’ASF du 24 janvier. «On verra à ce moment-là si la situation nous oblige à thématiser la question de notre participation», précise Dominique Blanc.

Brice Cheneval