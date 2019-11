On se dirigeait vers les prolongations, jeudi soir lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et l’Italie, lorsque Zurlo a donné la victoire aux Transalpins (5-4). Il ne restait plus rien à jouer après les trois périodes de douze minutes lorsque ce dernier but est tombé. Les Helvètes n’ont même pas pu engager et tenter d’arracher l’égalisation sur une dernière frappe.

Pourtant, les coéquipiers de la star Dejan Stankovic avaient longtemps dominé les débats lors de cette partie disputée sur le sable chaud (il faisait 32 degrés) d’Asuncion, la capitale du Paraguay (un pays qui n’a pas accès à la mer). Ott avait donné un premier avantage (1-0), puis un second (2-1) à la Suisse, qui menait même 3-1 après 20 minutes de jeu. Mais Zurlo est arrivé et, de la pointe de son pied, a changé le cours de l’histoire. Déjà auteur de la réduction du score (2-3) plus tôt dans la rencontre, il a inscrit les deux dernières réussites de la Squadra Azzura pour un incroyable triplé. L’Italie défiera la Russie en demi-finale, samedi, alors que dans l’autre moitié de tableau les Japonais se mesureront aux Portugais.