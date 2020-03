Finaliste de la première édition (4e), la Suisse avait parfaitement profité à l'automne 2018 du caractère hybride de la Ligue des nations. Compétition officielle mais jamais couperet, elle offre la possibilité de jouer de manière un peu plus libérée qu'en éliminatoires, de tenter des coups (tactiques ou de personnes) ce que Valdimir Petkovic avait assumé en mettant au repos quelques cadres. Or cet étonnant mélange peut déboucher sur des merveilles comme le désormais fameux Suisse-Belgique de Lucerne le 18 novembre 2018 (5-2).

La Suisse va redécouvrir cette compétition à partir du 3 septembre 2020. Elle fait évidemment partie de la poule A, la meilleure. Et installée dans le chapeau 1, celui des finalistes de la dernière édition (avec le Portugal, les Pays-Bas et l'Angleterre), elle va savoir ce soir à 18h qui seront ses trois adversaires. Voici trois groupes que le hasard pourrait tout à fait lui réserver:

Le groupe le plus technique: Espagne - Bosnie-Herzégovine - Croatie

Même si Vladimir Petkovic aurait certainement du plaisir à affronter sa patrie d'origine, le football rapide et technique de ce trio balkano-méditerranéen représenterait un sacré défi pour la Suisse. Avec des joueurs comme Isco, Pjanic, Modric and Co., ces équipes ont la capacité de confisquer le ballon; ce qui n'est pas vraiment la tasse de thé d'une équipe de Suisse devenue accro à la possession.

Le groupe des champions: France - Danemark - Allemagne

Six titres de champion du monde et six Euros entre ces trois nations, la Suisse tirerait là une triplette qui en impose au niveau du palmarès. Alors oui, le Danemark n'a gagné "qu'un Euro" (1992) mais c'est déjà plus que les trois autres équipes du chapeau 3 (Bosnie, Suède, Ukraine). Quant à la France et l'Allemagne, elle n'ont plus à prouver leur faculté à gagner quand cela devient important.

Le groupe de la marmotte: Belgique - Danemark - Islande

Dans ce cas de figure, l'équipe de Suisse risquerait de se croire prisonnière du corps de Bill Murray... On délire? Pas totalement. Vous souvenez du film mythique "Un jour sans fin" qui oblige Phil Connors à revivre sans cesse la même journée, celle de la fête de la marmotte dans le "bled" de Punxsutawney. Or en retrouvant la Belgique et l'Islande, la Nati rejouerait les mêmes adversaires que lors de l'édition 2018. Quant au Danemark, il était le principal adversaires des Suisse lors des éliminatoires de l'Euro l'année dernière. Éternel recommencement!

Mathieu Aeschmann