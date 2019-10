Le gardien saint-gallois Stefan Frei (33 ans) disputera la finale du championnat de MLS 2019. Dans la nuit de mardi à mercredi, son club des Seattle Sounders a remporté la finale de la Conférence Ouest sur la pelouse du Los Angeles FC (1-3).

Devant les 22’099 spectateurs du Banc of California Stadium, les visiteurs ont concédé l’ouverture du score (coup-franc d’Eduard Atuesta à la 17e minute) avant de renverser la situation grâce aux contributions de Raul Ruidaz (deux fois) et de Nicolas Lodeiro. Le portier suisse a fait face à 14 tirs, dont quatre seulement étaient cadrés, et a dû s’interposer sur neuf corners.

L’issue de la partie constitue une surprise dans la mesure où le LAFC, qui avait établi un nouveau record de points en saison régulière (72), avait bouclé cette portion du championnat avec une marge de 16 unités sur les Sounders.

Avec ce succès, Seattle a accédé pour la troisième fois en quatre ans à la grande finale. Couronnés en 2016, Stefan Frei et ses coéquipiers ne connaîtront que mercredi l’identité de leur dernier adversaire, à l’issue de la finale de la Conférence Est entre Atlanta et Toronto.

La grande finale aura lieu le 10 novembre.