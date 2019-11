Présents pour certains dans les tribunes, les joueurs de Neuchâtel Xamax avaient le droit de se sentir un peu jaloux. Pour la réception de l’alléchant Suisse M21 - France M21, ce ne sont pas moins de 9021 personnes qui ont garni les travées de la Maladière. Soit plus que pour la majorité des rencontres de Super League des Neuchâtelois à domicile. Et autant dire que, passées les quarante premières minutes franchement ternes, le public en a eu pour son argent.

Menées 0-1 à la suite d’un penalty généreux, les Rougets ont montré une réaction de classe orchestrée principalement par trois Romands: Jérémy Guillemenot, Jordan Lotomba et Andi Zeqiri. Ces trois-là ont finement choisi leur soir pour briller, sachant que pas moins de 105 recruteurs s’étaient accrédités pour la rencontre. On n’avait pas vu les Suisses aux avant-postes pendant quarante minutes? Ils se sont rattrapés lors des cinq dernières de la première période.

