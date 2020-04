L’heure n’est pas tant aux célébrations collectives. Cela n’empêche pas l’Union sportive suisse de Paris d’avoir 110 ans cette année. Créée suite à la fusion du United Sports Club et du FC Suisse, l’institution coule aujourd’hui une existence modeste dans le football amateur francilien, qui ne laisse pas supposer son prestige passé. Car l’USSP n’est rien moins que l’un des quatre clubs – avec le Red Star notamment – à avoir fondé la Ligue de football association, présidée par Jules Rimet, futur papa de la Coupe du monde. Les bases de ce qui deviendra la fédération française en 1919 sont posées. Mais non contents de ce rôle de pionniers, les rouge et blanc (évidemment) allaient titiller l’élite du foot hexagonal jusqu’au début des années 30.

«Fondé par un M. Daetwyler, le club était dirigé par des banquiers et des assureurs helvétiques, qui jouaient aussi. Il y avait des moyens et un réservoir important, avec les nombreux étudiants alémaniques qui venaient apprendre le français», explique Martin Strebel, président lucernois de l’USSP depuis 1983 – il a lui-même mouillé le maillot de 1968 à 1995, jusqu’à cette double fracture à une jambe.

Un vice-champion du monde dans l'équipe

Dans les années 1910, alors que les balbutiements du foot en France donnent lieu à des querelles entre différentes instances dirigeantes, l’USSP sera finaliste du Challenge international de Paris en 1914 (défaite contre le Red Star). Jusqu’en 1919, les Suisses disputent aussi le Challenge de la Renommée, une compétition où ils se frottent – par exemple – à l’Union Athlétique de Montmartre, l’United Sports Voltaire ou encore le Club Sportif des sourds-muets. Lors de la finale de 1918, ils s’inclinent devant le Club Français.

Mais l’âge d’or, ce seront les années 20. Dès 1921, l’USSP se hisse en quart de finale de la quatrième édition de la Coupe de France, alors la seule compétition nationale. Après avoir notamment éliminé la JS courageuse de Romilly (5-2), l’Olympique Lillois (2-1) et le Stade Havrais (3-2), les Suisses de Paris s’inclinent face au Racing Club de France (4-2). Rebelote en 1927 où, après des succès probants sur Montpellier (5-1) et Cannes (5-3), l’USSP s’arrête à nouveau en quart (défaite 4-2 contre l’US Quevilly). Dans l’équipe figure le défenseur bâlois et international suisse Aron Pollitz, finaliste des Jeux olympiques de 1924 – et donc officieusement vice-champion du monde.

La Juventus tenue en échec

Entre ces deux faits d’armes, grâce au soutien du banquier-mécène Charles Courvoisier, l’Union sportive suisse de Paris se dote de sa propre enceinte à Saint-Mandé, non loin du Bois de Vincennes: le stade de la Porte-Dorée (aujourd’hui centre sportif Alain Mimoun), rénové en 1922. Le 21 mai 1923, lors du tournoi de Pentecôte qu’elle organise, l’USSP tient la Juventus en échec (0-0) en finale – les deux équipes sont désignées co-victorieuses. Que les rencontres se disputent là ou sur terrain neutre, comme c’était souvent le cas, elles sont suivies par des foules considérables. On recense 15 000 spectateurs au stade Pershing de Paris pour un huitième de finale de la Coupe de France à rejouer contre Sète (3-3), qui sera suivi d’un troisième acte perdu 5-3 à Marseille.

L’avènement du professionnalisme dans le football français et la création d’un premier championnat national en 1932 bouleversent le paysage. L’existence du club aussi. Sous la houlette du président Carlos Miedermann, l’USSP fait le saut et intègre le championnat de 2e division lors d’une saison 1933/34 qui s’avérera catastrophique, malgré la présence dans l’effectif de l’international français François Hugues: une victoire, deux nuls, seize défaites et un retrait prématuré de l’équipe, le 1er mars 1934. C’est le début d’un monde, la fin d’une époque.

L’USSP entame alors sa deuxième vie. Avec ses hauts, ses bas. «Dans les années 1970 et 80 encore, avec Bernard Jaton notamment (ndlr: alors ex-joueur de Vevey-Sports et futur président du LS), nous avons eu des éléments qui avaient connu la Ligue nationale, raconte Martin Strebel. Beaucoup travaillaient au Crédit commercial de France, au bureau de change des Champs-Elysées.»

Karembeu et la Tour Eiffel pour le match du centenaire

Sur la quarantaine de joueurs que compte aujourd’hui le club (il y a une seconde garniture, qui évolue en District), seuls trois ont un passeport helvétique. «Nous avons eu jusqu’à treize nationalités différentes dans l’équipe, avec des Africains, des Sud-Américains, un Japonais même, souligne Martin Strebel. Plus que la nationalité, c’est le niveau qui compte – je veux les meilleurs joueurs possibles. La seule condition, c’est la mentalité, il faut du respect et de l’engagement. Nous ne voulons pas de voyous, nous avons une image de marque à défendre, une responsabilité – Madame l’Ambassadrice, Livia Leu, est notre présidente d’honneur.»

Elle n’a pas à rougir cette saison puisqu’à l’arrêt des matches, l’USSP occupe la 5e place du Championnat du dimanche matin (Régional 1 sur 3), sa catégorie de jeu depuis sept ans. Si les entraînements ont lieu au stade Suzanne-Lenglen, dans le XVe arrondissement, depuis cette saison, les matches se déroulent à un gros kilomètre de là, au stade de la Plaine, entre le Boulevard périphérique et le Parc Georges Brassens. «On a une belle tribune, mais il n’y a jamais de public dedans», rigole Martin Strebel.

A bientôt 76 ans, le Lucernois, envoyé à Paris en stage linguistique en 1967 par le Groupe Emmental de Zollikofen, aimerait bien passer la main à la présidence de l’USSP. «Le problème, c’est que personne ne me remplace», dit-il, pas si contrarié finalement. Il y a tant d’histoires, de jolis souvenirs depuis plus d’un demi-siècle. Parmi eux, la fête du centenaire, en octobre 2010, avec un match contre le Variétés Club de France, aux pieds de la Tour Eiffel, avec Christian Karembeu sur le terrain et un wagon de tête de moine à l’heure de l’apéro.

Simon Meier