Double champion de Suisse en titre, Young Boys réussira-t-il la passe de trois ce printemps? Ou le FC Bâle, comme il en affiche clairement l’ambition, va-t-il réussir à récupérer son bien? Invité surprise dans la course au titre, le FC Saint-Gall, dans un scénario certes plus surprenant, pourrait peut-être lui aussi rafler la mise...

Ce qui est déjà sûr, c’est que jamais le championnat n’a été aussi serré pour ce qui concerne le peloton de tête, seuls trois points séparant le trio YB, Bâle et Saint-Gall avant le coup d’envoi de la deuxième partie de saison. Douze mois plus tôt, le club de la capitale, échappé solitaire, comptait… 19 points d’avance sur son premier poursuivant (Bâle) et 21 sur Thoune.

Programmé ce dimanche au Stade de Suisse, le choc YB-Bâle livrera un premier indice sur l’identité du futur champion. En attendant le coup d'envoi, «LeMatin.ch» a demandé à quatre experts du football helvétique de se mouiller.

Johann Lonfat (consultant): «Le FC Bâle est revenu le FC Bâle: je place une pièce dessus. Les Rhénans sont parvenus à refaire de leur équipe une forteresse à Saint-Jacques. Le retour en forme d'éléments majeurs comme Valentin Stocker ou Fabien Frei fait tout une différence. Ils peuvent s'appuyer sur la meilleure charnière centrale du pays et le retour au jeu de Ricky van Wolfswinkel devant risque de faire mal. Young Boys reste favori, mais les départs de l'été dernier vont finir par se faire sentir. Saint-Gall? Ça risque d'être court. Je n'exclus pas une surprise, mais le groupe est tellement jeune par rapport aux deux cadors...»

Gabet Chapuisat (consultant): «Je mettrais une pièce sur YB, qui va récupérer du monde. Quand bien même la version 2019-2020 n’a rien à voir avec celle des deux derniers exercices.»

Pablo Iglesias (directeur sportif du LS): «La réponse peut paraître politique, mais c'est du pur 50-50 à mes yeux. La tendance de fin 2019 donnait l'avantage au FC Bâle. Cela m'avait d'ailleurs fait souci lorsqu'on a su que ce serait notre adversaire en quart de finale de Coupe de Suisse. Mais la donne a changé. Pendant que les Bâlois ont perdu Cabral pour blessure, Young Boys a vidé en bonne partie son infirmerie. Dans ces conditions, les Bernois sont plus que redoutables. Quant au FC Saint-Gall, je ne le vois pas s'effondrer. Mais son banc et ses possibilités sont largement moindres par rapport aux deux cadors.»

Claude Gross (consultant): «J’ai envie de dire YB. Avec tous ses blessés, Bâle, également encore engagé en Ligue Europa, me paraît trop diminué. Je vois assez les Bernois l’emporter dimanche dans le choc au sommet et réaliser le break à cette occasion. Sur la longueur, Saint-Gall devrait rentrer dans le rang.»

F.V./N.Jr