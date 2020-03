Indépendamment de savoir quand, comment rejouera-t-on au football en Suisse? C’est bien évidemment la question sportive à laquelle doivent s’efforcer de répondre tous les acteurs et clubs de la Swiss Football League (SFL), confrontés à une crise sanitaire sans précédent, qui va impacter tous les étages de la société civile dans une proportion que l’on peine encore à imaginer.

Un premier élément de réponse tombera ce mardi à Nyon, au siège de l'UEFA, avec le report attendu de l’Euro. Cela ne garantirait toutefois pas encore que l’on puisse rejouer ce printemps dans les différentes ligues – ce serait au mieux à compter du 1er mai en Suisse. Sauf que les équipes, qui ne sont déjà plus en mesure de s’entraîner aujourd’hui en raison des mesures ordonnées par le Conseil Fédéral, les cantons et la SFL, devront entamer une nouvelle préparation. Une préparation elle-même assujettie à des autorisations que les autorités pourraient ne pas délivrer en fonction de l’évolution de la pandémie et des risques élevés de contamination dans les sports collectifs.

On le voit: si la volonté existe chez certains d'espérer terminer le présent exercice, il est assez peu vraisemblable que les championnats puissent aller à leur terme… Aussi les clubs cherchent-ils, chacun de leur côté ou parfois ensemble, des solutions, concernant prioritairement le fameux changement de formule et l’augmentation de la Super League à 12 équipes selon le modèle en vigueur en Écosse – ce qui, en théorie, devait être entériné pour l’exercice 2021-2022.

Un changement de formule qui, initialement, figurait au menu de l'assemblée extraordinaire de la SFL de ce lundi à Berne, assemblée finalement reportée dimanche à une date ultérieure. Pourtant maintenue dans un premier temps, une conférence téléphonique prévue ce lundi à 13h30 entre les différents intervenants a été annulée en fin de matinée.

Les deux derniers tombent à Noël

A cet égard, Grasshopper a imaginé une variante à la formule «écossaise». Dans la formule concoctée par les dirigeants zurichois, il s’agirait en effet de commencer la saison 2021-2022 à 12 équipes en Super League jusqu’à Noël (soit 22 matches), moment choisi pour reléguer alors les deux derniers du classement en 2e division helvétique.

Une 2e division qui, après avoir débuté son championnat à 10 équipes, se terminerait avec un tour final disputé dès lors à 12 (22 matches). Dans ce cas de figure, les compteurs seraient remis à zéro à Noël et les deux premiers seraient ensuite promus en Super League.

Pour le titre de champion de Suisse et l’attribution des places européennes, les dix «rescapés» de la première partie de saison disputeraient un tour final (18 matches), sans relégué. Voilà qui atténuerait durablement la pression vécue chaque année par les équipes les plus menacées. Sur l’ensemble de l’exercice, chaque club de SFL aurait ainsi joué 40 matches.

Ce n’est bien sûr là qu’une proposition, que Grasshopper a fait parvenir à tous les clubs de SFL en début de semaine dernière. Si elle ne résout pas tout, elle a l’avantage de participer à l’élaboration d’une solution qu’il faudra bien trouver concernant l'avenir du football suisse d'élite, au moment où celui-ci doit chercher à se réinventer.

Surtout, cette formule possède aussi l'immense avantage de pouvoir être appliquée dès la prochaine saison si les clubs, en accord avec les autres sections de l'ASF, en décidaient ainsi, ce qui garantirait au Lausanne-Sport, confortable leader de Challenge League, d'être automatique promu. Resterait, le cas échéant, à désigner la seconde équipe qui accompagnerait les Vaudois dans l'élite. Un ticket qui pour l'heure échappe à... Grasshopper, précédé aujourd'hui par le FC Vaduz.

N. Jr