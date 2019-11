Le génial début de saison du FC Saint-Gall n'est pas seulement récompensés par des résultats et des louanges, il l'est aussi par un titre honorifique. Les Brodeurs sont le meilleur 3e de l'histoire de la Super League après treize journées de championnat! Avec ses 26 points, la troupe de Peter Zeidler fait largement mieux, par exemple, que le FC Zurich de la saison dernière et ses 20 unités.

Une récompense symbolique qui cache une autre statistique intéressante: voilà treize ans que le podium de l'élite du football suisse n'avait pas été aussi serré à ce stade de la saison. À cette époque, GC (27), Saint-Gall (26) et Zurich (25) se livraient une lutte acharnée. Actuellement, les Saint-Gallois ne comptent également que deux longueurs de retard sur le leader et double champion en titre Young Boys. Entre les deux, le FC Bâle et ses 27 points sont intercalés.

Les amateurs de Super League ont donc enfin le droit à une vraie lutte de haut de classement. En comparaison, YB possédait déjà onze unités d'avance (!) sur son rival et dauphin bâlois lors du dernier exercice à la même époque, et quatorze sur Zurich. Même constat lors des deux derniers années de la domination rhénane en championnat. En 2015 et en 2016, le FCB avait relégué le 3e (Young Boys à chaque fois) à respectivement douze et treize points.

Jusqu'à quand durera cette bataille qui n'est pas pour déplaire aux férus de spectacle? Premier élément de réponse dimanche, avec le choc entre Young Boys et Saint-Gall au Stade de Suisse. Dans le même temps, Bâle se rendra à Lugano.

Florian Vaney