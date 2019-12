En Super League, chaque pause est l’occasion de tirer des bilans intermédiaires, de mettre en avant les gagnants, ce qui suppose automatiquement des perdants. Il y a bien sûr les récompenses collectives en premier lieu mais il y a aussi les lauriers individuels, ceux qui se sont distingués et ont brillé. L’autre catégorie, celle des «tomates» distribuées, recense ceux qui sont régulièrement passés au travers, n’ont pas confirmé quand ils n’ont pas carrément déçu.

Après 18 journées, qui compose le onze de plomb de notre championnat? La rubrique football du «Matin.ch» s’est réunie en ce début de semaine et a voté en distribuant les mauvais points. Tous les journalistes ayant suivi régulièrement des matches sur les pelouses helvétiques cette saison se sont ainsi glissés dans le (difficile) rôle de «sélectionneur», chacun composant de manière la plus impartiale possible qui soit, un 11 des tops et son pendant négatif, celui des flops.

Au final, le vote du «Matin.ch» a mis en scène plus de 75 nominés, beaucoup d’entre eux n’ayant récolté qu’un seul suffrage. Il a fallu ensuite se mettre autour d’une table afin de procéder au dépouillement des suffrages. Après plusieurs conciliabules saupoudrés de quelques inévitables arbitrages, le verdict est tombé (voir notre galerie photo).

Le 11 des flops: Sion et Xamax bien représentés

Dans cette catégorie, Sion paie un très lourd tribu à une première partie de saison pas loin d’être catastrophique, excepté lorsque les résultats, durant l’été, masquaient l’absence de fonds de jeu. A cet égard, les latéraux de Tourbillon, pour ne citer qu’eux, n’ont pas trouvé grâce devant une majorité d’observateurs.

NE Xamax n’est pas oublié avec deux titulaires et un remplaçant. Lanterne rouge de Super League, Thoune fait également un carton avec trois représentants sur le terrain au coup d'envoi. Souvent trahi par sa défense, le portier Faivre est le joueur le plus souvent nominé.

Ont obtenu plus d’une voix: Igor Djuric (NE Xamax), Mickaël Facchinetti (Sion), Xavier Kouassi (Sion), Ridge Munsy (Thoune), Alexander Gerndt (Lugano).