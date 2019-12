En Super League, chaque pause est l’occasion de tirer des bilans intermédiaires, de mettre en avant les gagnants, ce qui suppose automatiquement des perdants. Il y a bien sûr les récompenses collectives en premier lieu mais il y a aussi les lauriers individuels, ceux qui se sont distingués et ont brillé. L’autre catégorie des «tomates» distribuées recense ceux qui sont régulièrement passés au travers, n’ont pas confirmé quand ils n’ont pas carrément déçu (à découvrir prochainement sur notre site).

Après 18 journées, qui compose le onze d’or de notre championnat? La rubrique football du «Matin.ch» s’est réunie en début de semaine et a voté en distribuant les bons points. Tous les journalistes ayant suivi régulièrement des matches sur les pelouses helvétiques se sont ainsi glissés dans le (difficile) rôle de «sélectionneur», chacun composant de manière la plus impartiale possible qui soit, un 11 des tops et son pendant négatif, celui des flops.

Au final, le vote du «Matin.ch» a mis en scène plus de 75 nominés, beaucoup d’entre eux n’ayant récolté qu’un seul suffrage. Il a fallu ensuite se mettre autour d’une table afin de procéder au dépouillement des suffrages. Après plusieurs conciliabules saupoudrés de quelques inévitables arbitrages, le verdict est tombé (voir notre galerie photo).

Le 11 des tops : Servette décroche quatre mentions

Dans cette catégorie, le néo-promu servettien obtient la part belle, en plaçant quatre des siens dans le onze d’or du «Matin.ch», et notamment sa défense centrale ainsi que son gardien, un Jérémy Frick dont la faculté d’adaptation n’a pas manqué d’impressionner.

Saint-Gall est lui aussi récompensé pour l’audace d’un recrutement ciblé, axé sur la découverte de belles affaires. Sans surprise figure dans notre équipe-type des éléments provenant des formations jouant le haut du tableau. Hormis Servette, Sion et Xamax, les deux autres clubs romands de Super League, ne sont d'ailleurs pas représentés.

Aux côtés de l’expérimenté Nsame, on retrouve par contre la nouvelle pépite de Saint-Jacques, le prodigieusement doué Zhegrova. Pour Bâle, toute la difficulté va consister à réussir à conserver son joyau…

Ont obtenu plus d’une voix: Jonas Omlin (FC Bâle), Jordan Lotomba (Young Boys), Omar Alderete (FC Bâle), Timothé Cognat (Servette FC), Christian Fassnacht (Young Boys), Victor Ruiz (Saint-Gall), Ermedin Demirovic (Saint-Gall), Blaz Kremer (Zurich).