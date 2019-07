Voici plusieurs semaines maintenant que les dix clubs de Super League se préparent pour avoir du succès et gagner des matches, c'est du moins ce que l'on peut leur souhaiter. Si les matches amicaux peuvent déjà livrer quelques tendances, ils ne remplacent bien sûr en aucune manière la compétition, seul juge de paix.

Dès le 19 juillet et un match d’ouverture Sion-Bâle avancé de 24 heures pour permettre au club rhénan de préparer au mieux son rendez-vous européen contre le PSV Eindhoven fixé quatre jours plus tard (deuxième tour qualificatif de la ligue des champions), il y aura donc des vainqueurs et des perdants.

Dans un milieu qui n’est pas réputé pour être particulièrement patient dès l’instant où les résultats ne suivent pas, qui fera les frais d’un faux départ plus ou moins prolongé ? Les candidats au siège éjectable ne manquent pas…

Lors du précédent exercice, le couperet était tombé dès la journée initiale. Le 26 juillet 2018 déjà, Raphaël Wicky n’avait pas survécu à la défaite concédée en ouverture du championnat contre Saint-Gall au Parc Saint-Jacques (1-2). La première «victime» allait céder son banc et son bureau à Marcel Koller. Habitué de ce classement particulier, le FC Sion avait procédé à son premier changement de technicien en septembre, après un revers encaissé à Tourbillon (0-3 contre YB), Maurizio Jacobacci cédant sa place à Murat Yakin. Lors de la saison écoulée, l’impatience des dirigeants avait coûté leur place à sept techniciens.

En 2016, Tholot avait inauguré le carrousel des coaches

Une saison plus tôt, Carlos Bernegger avait ouvert le bal des entraîneurs le 24 août 2017 pour être remplacé sur le banc de Grasshopper par Murat Yakin. Le 22 octobre de la même année, Paolo Tramezzani avait fait les frais du nul concédé par le FC Sion à Lugano (2-2). L’entraîneur italien de Tourbillon avait alors été remplacé par l’Espagnol Gabri, dont le règne n’avait pas excédé huit matches de championnat.

Le FC Sion avait pris le leadership en la matière en frappant le premier lors de l’exercice 2016-2017: Peter Zeidler avait remplacé Didier Tholot le 12 août, inaugurant ce jour-là le carrousel des techniciens.

Trois ans plus tard, quand et surtout qui prendra la relève? Désormais promu nouveau doyen des coaches de Super League, Marc Schneider, en poste depuis 2 ans et 9 jours au FC Thoune, sait qu’il lui faudra réussir son départ, quand bien même le club oberlandais n’est pas du genre à dégainer plus vite que son ombre. Pour sa première expérience sur un banc dans l’élite helvétique, Joël Magnin pourrait avoir davantage de soucis alors qu’à Tourbillon, Stéphane Henchoz est condamné à réussir le plus rapidement possible.

A la lumière des tendances qui se dessinent et du passé des clubs en lice, qui, pour vous, sera le premier coach viré de la nouvelle saison? Donnez-nous notre avis en participant à notre sondage.

Et le «vainqueur» est…

Sondage Selon vous, qui sera le premier coach de Super League viré? Marc Schneider (FC Thoune, en poste depuis 2 ans et 9 jours)

Ludovic Magnin (FC Zurich, 1 année et 140 jours)

Alain Geiger (Servette FC, 1 année et 9 jours)

Peter Zeidler (Saint-Gall, 1 année et 9 jours)

Gerardo Seoane (Young Boys, 1 année et 9 jours)

Marcel Koller (FC Bâle, 11 mois et 8 jours)

Fabio Celestini (FC Lugano, 9 mois et 7 jours)

Thomas Häberli (Lucerne, 4 mois et 19 jours)

Stéphane Henchoz (FC Sion, 9 jours)

Joël Magnin (NE Xamax, 9 jours)

Voter Marc Schneider (FC Thoune, en poste depuis 2 ans et 9 jours) 0% Ludovic Magnin (FC Zurich, 1 année et 140 jours) 9.1% Alain Geiger (Servette FC, 1 année et 9 jours) 9.1% Peter Zeidler (Saint-Gall, 1 année et 9 jours) 0% Gerardo Seoane (Young Boys, 1 année et 9 jours) 0% Marcel Koller (FC Bâle, 11 mois et 8 jours) 9.1% Fabio Celestini (FC Lugano, 9 mois et 7 jours) 9.1% Thomas Häberli (Lucerne, 4 mois et 19 jours) 0% Stéphane Henchoz (FC Sion, 9 jours) 45.5% Joël Magnin (NE Xamax, 9 jours) 18.2% 11 votes au total Marc Schneider (FC Thoune, en poste depuis 2 ans et 9 jours) 0% Ludovic Magnin (FC Zurich, 1 année et 140 jours) 9.1% Alain Geiger (Servette FC, 1 année et 9 jours) 9.1% Peter Zeidler (Saint-Gall, 1 année et 9 jours) 0% Gerardo Seoane (Young Boys, 1 année et 9 jours) 0% Marcel Koller (FC Bâle, 11 mois et 8 jours) 9.1% Fabio Celestini (FC Lugano, 9 mois et 7 jours) 9.1% Thomas Häberli (Lucerne, 4 mois et 19 jours) 0% Stéphane Henchoz (FC Sion, 9 jours) 45.5% Joël Magnin (NE Xamax, 9 jours) 18.2% 11 votes au total



(nxp)