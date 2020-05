Continuer coûte que coûte ou arrêter en payant le prix des injustices? Attendre que le mal passe ou profiter de la crise pour se réinventer? Anticiper la décision définitive du Conseil fédéral, user d'un lobbying «à l'allemande», ou attendre sagement et s'adapter le moment venu? Le football professionnel suisse va au-devant d'un mois de mai qui pourrait bien être le plus décisif de son histoire moderne. Or si tout le monde saisit bien l'impasse économique dans laquelle les clubs plongent, si chacun a conscience que la crise du Covid-19 fera, après Yverdon-Sport, d'autres «cocus sportifs», presque personne n'a une vision claire sur l'agenda et le mode de décision qui va conduire les clubs du pays à choisir leur avenir. Voici donc trois questions pour éclairer le défi administratif qui attend les membres de la Swiss Football League.

1. Quand les clubs vont-ils voter?

Dans l'idéal, il faudrait le faire cette semaine, avant le 11 mai et la possible reprise des entraînements. Mais deux inconnues compliquent cette décision a priori simple. La première n'est pas du ressort des clubs puisque le Conseil fédéral a annoncé qu'il confirmerait seulement le 27 mai son autorisation de reprendre les matches à huis clos. «J'aurais préféré une position claire du CF, admet Heinrich Schifferle dans la SonntagsZeitung. Même si le calendrier d'une possible reprise le 8 juin nous a réconfortés, on ne sait pas trop sur quel pied danser.»

La deuxième inconnue relève du type de conclave choisi par les clubs. S'agira-t-il d'une simple réunion ou d'une assemblée extraordinaire? «On ne sait pas», confesse la Swiss Football League, qui observe les tractations entre clubs en essayant de maintenir le dialogue avec toutes les parties. Ce lundi, les clubs de Challenge League échangeaient en visioconférence. Mardi ou mercredi, le comité de la SFL essaiera de fixer des lignes directrices. On y verra donc sûrement plus clair en fin de semaine.

2. Quel mode de scrutin décidera du sort de la saison en cours?

Là encore, la question n'est simple qu'en apparence. «Pour y répondre, il faudrait que je connaisse les questions qui seront soumises au vote, précise Philippe Guggisberg, responsable de la communication de la SFL. Si les clubs doivent décider de l'arrêt ou pas de la compétition, alors le vote se fera à la majorité simple.» Un mode de scrutin logique puisqu'il n'implique pas un changement de formule ou une modification des statuts mais une décision binaire: «oui ou non». «À l'inverse, si un arrêt de la compétition nécessitait la majorité des deux-tiers (ndlr. 14 votes nécessaires), cela aurait pour effet de permettre par exemple à sept clubs de Challenge League d'imposer à tous ceux de Super League de continuer contre leur volonté. Cela n'est pas envisageable.»

Qu'en est-il d'un éventuel vote sur un changement de formule de la saison en cours, par exemple avec l'organisation de play-off pour décider des titres et/ou des promotions-relégations sans multiplier les matches et les risques? Jean-Michel Aulas en avait fait son cheval de bataille en France avant d'être débouté. Une telle modification impliquerait alors une majorité des deux-tiers. Et enfin comment la SFL trancherait ces mêmes questions en cas d'arrêt de la saison? «On voit que les Pays-Bas et la France ont adopté deux positions diamétralement opposées à la suite de leur décision d'interrompre la saison, insiste Philippe Guggisberg. Les scénarios et le mode de scrutin dans ce cas de figure feront partie de l'ordre du jour de notre comité cette semaine.»

3. Quel mode de scrutin décidera de la formule du championnat à venir?

L'un des moyens évoqués pour résoudre le casse-tête de la saison en cours revient à adapter la formule de la suivante. C'est notamment le cœur de la proposition de Christian Constantin, prônant une Super League à 12 clubs et 44 journées. Là encore, la majorité des deux-tiers est requise; ce qui implique de convaincre 14 clubs. Une mission compliquée tant elle implique massivement un troisième acteur: les diffuseurs.

«Dans une situation aussi exceptionnelle, il faut être ouvert et ne s'interdire aucune variante. On pourrait par exemple imaginer de changer la temporalité d'une saison et commencer la suivante en novembre. Après, il faut bien comprendre que les modifications de formule impliquent de rediscuter tous les contrats, notamment celui avec Teleclub, explique Philippe Guggisberg. Or passer de 180 à 264 matches ne se fait pas en un claquement de doigts. Cela implique d'énormes coûts de production supplémentaires, sans parler des arbitres, de la VAR ou des statistiques. Il faut avoir conscience qu'il existe un risque d'une rupture du contrat.» Un rappel qui, dans l'incertitude économique du moment, a de quoi faire réfléchir.

Mathieu Aeschmann