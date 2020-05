Le championnat suisse sera fixé sur son avenir le 29 mai. D’ici là, la Swiss Football League a déjà envoyé aux clubs un protocole pour une éventuelle reprise. Samedi, le syndicat des joueurs (la SAFP) s’est manifesté pour fustiger certains points de cette marche à suivre. «La ligue ne nous a pas consultés pour nous soumettre le protocole, souligne en guise d’introduction le président du syndicat Lucien Valloni. Nous avons dû mettre la main dessus par nos propres moyens. Une lecture rapide a suffi pour montrer ses failles.»

Le principal grief adressé par la SAFP concerne les tests de dépistage du coronavirus pour les joueurs et leur encadrement. «Ces tests doivent être généralisés lors de la reprise des entraînements, quel que soit le club, appuie Lucien Valloni. C’est l’unique manière de garantir des séances avec contacts, puis des matches, sans danger pour les joueurs. Leur santé doit rester la priorité. Nous espérons que la SFL entendra nos critiques.»

L'agacement de Jérémy Manière

Jérémy Manière suit attentivement les manœuvres en cours. Retraité des terrains depuis quelques mois, le Vaudois vient de terminer un Master en gestion du sport à l'Université de Lausanne. L’ancien défenseur porte un regard aiguisé sur la situation. «Une batterie de dépistage serait un premier pas dans la bonne direction. Mais je vois mal comment cela serait possible à mettre en place, notamment d’un point de vue logistique et financier. De tels tests ne sont pas toujours possibles dans d’autres corps de métier. Le football n’est pas au-dessus des autres domaines d’activité.»

D’une manière plus générale, Jérémy Manière partage l’agacement de Lucien Valloni sur le peu de considération qui est apporté à l’avis des joueurs. «C’est incroyable que les principaux acteurs sur le terrain soient écartés de ces grandes décisions. Les footballeurs seront en première ligne si le jeu reprend. La moindre des choses serait de les consulter. Si on grossit le trait, je me demande presque si la SFL considère les joueurs comme des personnes insuffisamment intelligentes pour donner un avis digne d’être entendu.»

