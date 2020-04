On peut dire que Wojciech Szczesny, 30 ans, a bien rebondi, puisqu’il est désormais titulaire indiscutable dans les buts de la Juventus. Mais comme il l’a révélé dans un podcast, le gardien international (46 sélections avec la Pologne) a failli nuire gravement à la bonne santé de sa carrière. À cause d’une cigarette grillée au St Mary’s Stadium.

L’affaire remonte au 1er janvier 2015. En Angleterre, on joue au football ce jour-là, bien ou mal. Plutôt mal en ce qui concerne Arsenal et son gardien d’alors, Wojciech Szczesny, coresponsable sur les deux buts de la défaite à Southampton (2-0). Un peu secoué, le portier se réfugie dans un recoin des douches pour fumer une cigarette. Il fume régulièrement à cette époque et son entraîneur, Arsène Wenger, le sait. Compréhensif sur le fond, le Français a fixé une règle d’or: jamais dans le vestiaire.

«Celui qui m’a vu faire l’a raconté à Wenger, explique le gardien. Il a voulu savoir si c’était vrai et j’ai répondu que oui. Il m’a mis une amende de 25'000 euros, c’était la fin pour moi.» Szczesny, inamovible titulaire jusqu’ici, ne jouera plus qu’en Cup – par bonheur pour lui, les Gunners iront jusqu’au bout, avec un blanchissage en finale contre Aston Villa (4-0). Mais dans la hiérarchie interne, le Polonais est désormais derrière le Colombien David Ospina.

Prêté à l’AS Rome pour la saison suivante, puis lors de l’exercice 2016/17, Wojciech Szczesny ne retrouvera pas grâce aux yeux d’Arsène Wenger, qui quittera lui-même Arsenal en 2018. Le temps pour le fumeur du St Mary’s de faire ses bagages pour la Juventus, où il coule des jours suffisamment heureux pour ne pas trop regretter la sèche dans les douches de Southampton, un après-midi de déprime.

Simon Meier