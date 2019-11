«Scandale», «falsification»... Les règles particulièrement alambiquées du tirage au sort de l'Euro 2020, prévu le 30 novembre, ont causé un tollé auprès des joueurs et des médias en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays qui connaissent déjà leur groupe et certains adversaires avant même la cérémonie.

Les douze pays-hôtes étant préalablement assignés à certains groupes s'ils se qualifient, et des restrictions empêchant certaines nations de s'affronter pour raisons politiques ou diplomatiques, la Belgique connaît déjà deux de ses trois adversaires l'été prochain: le Danemark et la Russie.

«Pour moi il s'agit d'une sorte de falsification de la compétition», a accusé le Belge Kevin De Bruyne auprès de la télévision flamande mardi soir, quelques minutes après la victoire des Diables rouges contre Chypre (6-1).

«Ça retire tout le plaisir d'un tirage au sort», a poursuivi l'attaquant de Manchester City, pour qui les règles de composition des groupes de l'Euro sont «un scandale, honnêtement.»

Kevin De Bruyne on the format of EURO 2020:



"It’s a disgrace. For me this feels like competition distortion. Football has become more and more a business."



[@HLN_BE via @MailSport] pic.twitter.com/HtcNZrq3Fu