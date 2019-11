À une époque, José Mourinho n’aurait même pas songé entraîner Tottenham. C’est qu’au sommet de sa gloire, au moment où il venait de remporter le triplé championnat-Coupe d’Italie-Ligue des champions avec l’Inter Milan et s’apprêtait à s’engager avec le Real Madrid, les Spurs sortaient d’une saison sans trophée ni Coupe d’Europe. C’était en 2010. Depuis, les chemins ont convergé et aujourd’hui, le Portugais n’arrive pas en terrain conquis.

Tout d’abord parce qu’il aura la lourde tâche de faire mieux - du moins aussi bien - que Mauricio Pochettino, celui qui a replacé Tottenham sur le devant de la scène, nationale et continentale. La décision de renvoyer le vice-champion d’Europe en titre au motif d’un début de saison certes décevant en Premier League (14e avec trois victoires après douze journées) situe le niveau d’exigence désormais en vigueur au nord de Londres.

Un point de non-retour

Au-delà de la progression en termes de résultats, ce disciple de Marcelo Bielsa a imposé un style de jeu brillant, mélange de possession et jeu direct avec un vecteur commun: l’intensité des courses, notamment au pressing. L’Argentin a aussi contribué à l’émergence de nombreux jeunes, à commencer par Harry Kane, Dele Alli et Eric Dier, membres de l’équipe d’Angleterre demi-finaliste du Mondial 2018. José Mourinho, lui, n’est réputé ni pour la qualité de son jeu, ni pour ses talents de formateur. Sa seule obsession réside dans la victoire, quelle que soit la manière.

Cela amène à l’autre enjeu majeur de son mandat: saura-t-il fédérer ses joueurs sur la durée? Ces dernières années, les expériences du «Mou» ressemblaient à un film dont on connaissait déjà la trame. Grossièrement: la première saison pour convaincre, la deuxième pour gagner, la troisième pour casser. «Si vous gagnez, José Mourinho est le meilleur entraîneur que vous puissiez imaginer. Si les résultats sont médiocres, il commence à critiquer ses joueurs», témoignait Eden Hazard, qui l’a côtoyé à Chelsea entre 2013 et 2016, au média flamand HLN en octobre 2018.

Après son passage à l’Inter, l’ensemble de ses expériences s’est soldé par un départ dans le conflit. Au Real Madrid, la relation avait atteint un point de non-retour avec les cadres de l’effectif, à commencer par Cristiano Ronaldo, Iker Casillas et Sergio Ramos. Six ans après la fin de l’aventure, le traumatisme reste vif: tandis que son nom ressort régulièrement en ce moment pour éventuellement succéder à Zinédine Zidane, des bruits ont fait état d’un refus catégorique du vestiaire quant à son retour.

Il gagne moins, mais agace plus

À Chelsea, même constat. «Il y avait des désaccords palpables entre l’entraîneur et les joueurs», avait affirmé sur la chaîne de télévision du club Michael Emelano, alors directeur sportif des Blues, pour justifier son éviction. Et que dire des derniers mois à Manchester United, où ses rapports exécrables avec Paul Pogba, entre autres, s’étaient étendus jusque sur l’espace public? Au fil des saisons, l’autoproclamé «Special One» gagne de moins en moins, mais agace de plus en plus.

Fin février, le principal intéressé avait pris les devants pour rassurer son futur employeur. «Je ne veux pas d'un conflit interne. Je veux travailler avec une empathie structurelle, assurait-il au «Telegraph». Je veux travailler avec des gens que j'aime, avec qui je suis heureux, avec qui je partage les mêmes idées. C'était ce que j'avais à l'Inter.»

José Mourinho s’est fait une spécialité des beaux discours lors de ses arrivées. Ceux-ci n’ont pas toujours été suivis d’effets ces derniers temps. Cette fois, il n’a plus le choix.

Brice Cheneval