D’abord une proposition d’aide, puis une autre, puis encore une autre, etc… Au moment où la pandémie du Covid-19 s’accélère, les mouvements de solidarité se multiplient. Des initiatives individuelles ou émanant d’équipes, de groupes, qui font boule de neige.

Bien sûr, il y a celles des sportifs connus, avec des promesses de dons qui affluent. Et il y a l’engagement citoyen de joueurs et joueuses, prêts à venir en aide aux plus vulnérables, souvent des personnes âgées. C’est le cas de Raphael Spiegel (27 ans), le portier du FC Winterthour, qui a lancé sur les réseaux sociaux un appel à tous ceux et toutes celles qui pourraient avoir besoin d’un coup de main. «J’ai suffisamment de temps pour aider ceux qui en ont le plus besoin, notamment en allant faire des courses pour les personnes âgées», a expliqué mardi le No 1 de la Schützenwiese.

Une initiative XXL pour ce sympathique géant de près de 2m. Au chômage technique, Spiegel s’impose aujourd’hui comme dernier lauréat du… «but du mois» en Swiss Football League (en partenariat avec Teleclub), un incroyable goal que le portier des Lions zurichois avait signé le 2 février peu après l'heure de jeu contre le FC Chiasso, suite à un dégagement qui avait lobé son vis-à-vis (3-2 final). Pour le fun et le plaisir des yeux, on vous le remontre ci-dessous.

Si Winterthour a remporté son match du jour 3-2 face à Chiasso, il le doit en partie à son gardien, Raphael Spiegel, auteur d'un but en dégageant de son propre camp !



[SFL]

L'appel de la gardienne de l'équipe de Suisse

Autre action de classe, celle menée par Gaëlle Thalmann, la gardienne de l’équipe de Suisse et du Servette FC. Sur son compte Facebook, la Fribourgeoise a offert son aide aux aîné(e)s qui en auraient besoin dans la région de Bulle. «Si vous êtes dans l’impossibilité de sortir de chez vous, si vous en avez la nécessité pour des raisons de santé ou si vous avez simplement besoin que quelqu’un fasse vos courses à votre place, je vous propose volontiers mon aide (…) N’hésitez pas à partager ce message ou à en parler à vos proches qui n’auraient peut-être pas accès aux réseaux sociaux.»

J’offre volontiers mon aide en cas de nécessité! pic.twitter.com/bdVBCIYFAK — Thalmann Gaëlle (@GagaThalmann) March 17, 2020

Un club de 5e ligue fribourgeoise se mobilise

Parfois, c'est à l'échelle de tout un club, pas forcément les plus prestigieux, que l'on se mobilise. Parmi les initiatives fleurissant dans toute la Suisse Romande, il convient de saluer ici celle du FC Villarepos, une modeste équipe de 5e ligue fribourgeoise.

A l’échelle de tout un village et de ses environs, le club local s’est inscrit dans le système d’entraide qui a vu le jour dans notre pays. Avec l’idée, là aussi, de venir en aide aux personnes qui pourraient ne plus réussir à effectuer les commissions les plus urgentes. Avec, ce qui ne gâte rien, une sympathique promesse à la clé, rédigée sur sa page Facebook: «N'ayez pas peur de faire appel à ce service bien évidemment gratuit: nous sélectionnons mieux les carottes et les pommes de terre que nous dribblons nos adversaires et nous ramasserons, pour vous, plus de points (Coop ou Migros) que nous en récoltons d'habitude en championnat.» Après pareille mise au point tactique, la victoire de la solidarité - et de l'humour - revient au FC Villarepos.

A Lausanne, ce sont les Loz Boys, principal groupe ultra du LS, qui offrent leurs services aux personnes à risques. «Combattre ensemble!, s'exclament-ils. Face aux difficultés que peuvent connaître les personnes à risques pour sortir de chez elles et effectuer des activités du quotidien, nous nous tenons à disposition de la population lausannoise pour tout type d’aide dans votre vie de tous les jours. Unis pour vaincre le virus!» Les personnes intéressées peuvent prendre contact via la page Facebook.

A tous et toutes, chapeau!

