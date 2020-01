Douze petits points glanés en Ligue 1, une dernière place à la clé, neuf défaites de rang toutes compétitions confondues: c'est peu dire que le Toulouse FC n'est pas au mieux de sa forme. Au fond du bac, les protégés d'Antoine Kombouaré ont en plus été humiliés lors des 32es de finale de la Coupe de France.

En déplacement samedi à Saint-Pryvé Saint-Hilaire, club de quatrième division, les Toulousains ne sont jamais parvenus à forcer la décision. Pire, ils se sont même fait surprendre dans les arrêts de jeu, alors que les deux formations semblaient prendre le chemin des prolongations.

On vivait la 96e minute lorsque les locaux ont obtenu un coup franc à proximité de la ligne médiane. Les pensionnaires de Nationale 2 ont crânement joué le coup et Carnejy Antoine a surgi pour placer un coup de tête fatal, qui a heurté la transversale avant de franchir la ligne de but. Quand ça ne veut pas...