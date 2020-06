Manchester United et Wolverhampton ont repris leurs aises dans la course à l'Europe, mercredi, en battant respectivement Sheffield United (3-0) et Bournemouth (1-0) lors de la 31e journée de Premier League.

Les Red Devils ont fait une excellente opération en écartant leur voisin et concurrent pour l'Europe grâce au sens du but d'Anthony Martial, auteur d'un triplé. Dès la 7e minute, l'attaquant français s'est retrouvé à la réception d'un centre tendu de Marcus Rashford au premier poteau, qu'il avait bien coupé, profitant d'une défense très lâche des Blades (1-0).

Le triplé de Martial face à Sheffield United pic.twitter.com/KHuC5Koqac — PLFrance_ ???????? (@PLFrance_) June 24, 2020

Juste avant la pause, il a doublé la mise, à nouveau sur une touche de balle, en convertissant un centre à ras de terre d'Aaron Wan-Bissaka (2-0, 44e). Il a parachevé son oeuvre d'une balle piquée au coin des six mètres à la conclusion d'une attaque qui avait impliqué Paul Pogba, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Un potentiel offensif impressionnant

Alors qu'ils restent sur 10 victoires et 3 nuls sur leurs 13 derniers matches, les hommes d'Ole Gunnar Soslkjaer ont affiché un potentiel offensif impressionnant, l'alchimie entre leurs talents offensifs semblant fonctionner. Provisoirement à deux points de Chelsea, qui recevra Manchester City jeudi, United devient un candidat sérieux au top 4 qui qualifie directement pour la Ligue des Champions.

AFP