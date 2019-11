Le coach Unai Emery a choisi une équipe bis au Portugal. Il a démarré avec la paire Willock-Ceballos dans l’axe du milieu de terrain, avant de remplacer ce dernier par Guendouzi en début de seconde période et le premier par Torreira à la 77e. Le club londonien a rendu une triste copie - le but de Mustafi de la 80e est arrivé sur le 1er tir cadré des siens -, mais s’est assuré à 90% de passer l’hiver et de jouer les 16es de finale de «C3».

C'est surtout l'actuel 5e du championnat portugais qui s'est mis en évidence lors de cette partie disputée sous des trombes d'eau. Pêpê (pas le Gunner) a touché du bois dès la 8e minute, le gardien argentin d'Arsenal, Martinez, a réalisé des parades aux 11e et 19e, avant que Davidson ne manque de peu le cadre à la 25e.

Au retour des vestiaires, c'est la fusée Edwards qui a manqué d'opportunisme et Léo Bonatini une balle de 1-1 à la 90e. Le premier point du Vitoria dans cette phase de poules est tombé grâce à un ciseau de Bruno Duarte dans les arrêts de jeu. Arsenal a ensuite frôlé la catastrophe à deux reprises.

Après le triste nul 1-1 concédé contre Wolverhampton en Premier League le week-end dernier, l’éventuel retour de Granit Xhaka dans l'alignement ne pourra en aucun cas faire de mal. Arsenal est attendu samedi déjà à Leicester (18h30) et le Suisse le lundi suivant à Zurich, pour préparer les rencontres qualificatives pour l’Euro 2020 contre la Géorgie à St-Gall et à Gibraltar.