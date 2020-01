Au départ, une vingtaine de buts sélectionnés. À l’arrivée, après un premier choix effectué par les internautes sur le site de la Swiss Football League, plus que trois sont encore en lice. Et lundi soir, c’est l’auteur de l’une de ces trois réussites qui sera sacré lors de la SFL Award Night, les récompenses du football suisse.

On peut toujours s’interroger sur les choix opérés, sur l’esthétique même des gestes proposés, le résultat est celui des fans. Il y a d’abord la volée de rêve de Miguel Castroman. Un geste pur du milieu de terrain de Thoune, en première intention et du gauche sur un corner, avec ce ballon qui fuse sous la latte. La perfection.

Ensuite, il y a ce coup franc parfait de Jordi Quintilla, le milieu de terrain espagnol de Saint-Gall nettoie la lucarne de von Ballmoos. Le portier de Young Boys tente vaguement de réagir, il comprend vite que cela ne sert à rien devant la précision de l’envoi. Là aussi la perfection.

Enfin, il y a le but de Steve Von Bergen. Un clin d’œil de l’histoire pour le défenseur d’YB. C’était le dernier match de la saison et c’était surtout son dernier match tout court pour lui. Le Neuchâtelois a clos les débats en inscrivant le 4-0 de la victoire sur Lucerne, impossible de rêver mieux pour raccrocher ses crampons. C’est avec une tête, sur un coup franc, qu’il a fait trembler les filets. La réalisation vaut plus pour la charge émotionnelle que pour la beauté du geste.

«Oui, c’est cela, convient Von Bergen. Franchement, je ne pensais déjà pas être parmi les 20 plus beaux buts au départ, c’est YB qui l’a proposé. Je pensais encore moins, ensuite, que les gens voteraient pour qu’il soit l’un des trois derniers retenus. Pour moi, c’est forcément un but spécial, l’un des trois que j’ai marqués en Super League, et surtout parce que je disputais mon dernier match de joueur pro. Mais il y a des réussites bien plus jolies que celui-là, je dois le reconnaître. Il faut croire qu’il y a beaucoup de fans d’YB. C’est sympa, cela veut dire que je serai présent à la SFL Award Night, lundi soir.»

Avec le secret espoir de remporter le titre de plus beau but? «Non, c’est déjà une grande surprise d’être dans les trois derniers, souffle Von Bergen. Mais je ne pense pas que ce but puisse être le plus beau.»

Et vous? Quel serait votre choix? Vous pouvez voter entre les trois buts retenus.