Sur la lancée de sa promotion fêtée au printemps dernier, Servette a effectué une formidable première partie de saison, en engrangeant 27 points en dépit d’un fléchissement automnal qui avait vu les protégés d’Alain Geiger effectuer du surplace. 27 points, c’est un bilan chiffré plus que réjouissant pour le néo-promu «grenat», mais ce n’est pas pour autant le meilleur depuis la création de la Super League en 2003.

Le titre (surtout symbolique, on vous le concède) de meilleur néo-promu demeure l’apanage du FC Saint-Gall qui, à l’occasion de son flamboyant retour dans l’élite helvétique en 2012, avait atteint la pause de Noël avec 33 points à son unité. Le podium est complété par Sion et Zurich.

Didier Fischer: «On est très satisfait mais il y n'y a aucune euphorie»

A Genève, l’actuel parcours du SFC réjouit bien sûr Didier Fischer, son président. «On est très satisfait sans que l’on puisse dire que c’est plus ou moins que ce que l’on attendait. Mais il y n'y a aucune euphorie… Au-delà des chiffres, on est plus dans une attitude ambitieuse et conquérante.» Et surtout, Servette n’a pas sacrifié son ADN historique, ce sens du beau jeu qu’il érige en philosophie. «On est une entreprise de spectacle et, en tant que tel, on doit offrir un spectacle. On n’est pas là pour proposer du catenaccio…»

A la moitié du présent championnat, Servette peut aussi s’enorgueillir du titre de meilleur représentant romand, devant Sion (7e), relégué à six points, et NE Xamax, l’actuel barragiste, que les Genevois distancent de déjà 13 unités.

Une réalité qui, explique Didier Fischer, «me navre.» Et le patron de la Praille de détailler son point de vue: «Les Romands ne doivent en aucun cas être la variable des ajustements envisagés par rapport à la réforme du championnat. Je préférerais que l’on soit fort au niveau des représentants francophones, que Xamax puisse se renforcer, que Sion sorte de sa mauvaise passe… Avec la promotion attendue de Lausanne, on pourrait ainsi se retrouver à quatre la saison prochaine en Super League, ce serait magnifique…»

N.JR