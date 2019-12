L’Olympique de Marseille continue sur sa bonne lancée. Chez le 3e Angers, les Phocéens sont allés s’imposer avec une maîtrise nouvelle. Les hommes d’André Villas-Boas ont fait la différence en première période, grâce à Dimitri Payet. Le meneur de jeu de l’OM a offert le 1-0 à Sanson (17e) sur un coup-franc rapidement joué, avant de transformer à la 41e un penalty obtenu par Sakai.

Les deux autres parties du début de soirée ont donné lieu à autant de récitals. Bordeaux a explosé Nîmes 6-0, grâce notamment à un triplé de Maja et un doublé d’Otavio. Cette partie a longuement été interrompue en première période. Des fans des Girondins, frustrés de ne pas pouvoir sortir une banderole hostile à leur direction, s’étaient invités sur la pelouse. Dans le même temps, Brest a infligé une rouste à Strasbourg (5-0), avec un triplé du milieu Battocchio.

La bonne affaire marseillaise du jour a été en quelque sorte «sublimée» par la rencontre de 21 heures, entre Lyon et Lille. Les fans de l'OM ont, en effet, pu jubiler à un nouveau revers de leur ancien coach Rudi Garcia lors d'une rencontre importante. Les Gones ont été vaincus 1-0 sur leur pelouse par les Dogues, à la suite d'un but d'Ikoné à la 68e minute de jeu. Marseille est désormais à deux points de Paris (qui compte deux matches de moins) et compte cinq longueurs d'avance sur le troisième, Bordeaux, qu'il reçoit dimanche.