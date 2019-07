Sur les réseaux sociaux de la Juventus, c'est LE feuilleton de l'été. Jeudi, le gardien Gianluigi Buffon est arrivé pour passer une visite médicale en vue de signer un contrat avec le club turinois. Le dernier rempart italien, âgé de 41 ans, deviendra ainsi le No 2 de la première équipe (derrière le Polonais Wojciech Szczesny) avec laquelle il avait forgé sa légende durant 17 saisons, entre 2001 et 2018, avant de tenter l'expérience de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain.

Dès son arrivée au centre d'entraînement de la Juve, Gigi a été interpellé par de nombreux fans, avec lesquels il n'a pas hésité à prendre un peu de temps pour signer des autographes et faire quelques photos. le joueur aux 176 sélections, champion du monde en 2006 avec la Squadra Azzura, doit signer pour un an avec les Bianconeri.

Buffon est le gardien qui compte le plus d'apparitions en Serie A (640 matches) et ne se trouve plus qu'à 7 longueurs du record absolu de Paolo Maldini, ancien défenseur de l'AC Milan. Durant sa carrière, Gigi a remporté 9 fois le championnat d'Italie, soulevant aussi 5 Coupes et 6 Supercoupes d'Italie avec la Juventus. Auparavant, il avait aussi gagné la Coupe UEFA avec Parme. La saison dernière, il avait gagné le titre et la Supercoupe en France avec le PSG.

???? Time to check into JMedical pic.twitter.com/hmmC6P9yud — JuventusFC (@juventusfcen) July 4, 2019

???? @gianluigibuffon takes a quick selfie with the fans ahead of his medical. pic.twitter.com/d1SAwwWRaz — JuventusFC (@juventusfcen) July 4, 2019

(nxp)