Quel bilan tirez-vous de vos deux premiers jours de stage?

On s’entraîne deux fois par jour. Nous travaillons très dur, c’est très intense, notamment dans la préparation physique. On augmente le rythme, afin d’être prêt pour la suite de la saison et remonter au classement. Pour l’instant, cela se passe bien.

Quel est l’objectif de cette semaine en Espagne?

D’arriver prêt physiquement pour la reprise, évidemment. C’est le plus important. Mais cela permet aussi à l’entraîneur (ndlr: Ricardo Dionisio, fraîchement arrivé) de mettre en place son organisation tactique, expliquer sa vision du jeu.

À propos de Ricardo Dionisio, quelle impression vous laisse-t-il et quelle idée de jeu souhaite-t-il mettre en place?

Il est très jeune (ndlr: 37 ans) et ambitieux. Et nous avons beaucoup de jeunes dans l’équipe, donc la relation avec le groupe devrait être très bonne. Il nous a dit à plusieurs reprises que s’il y a quelque chose qu’on ne comprend pas, on peut aller le voir et discuter sans problème. Il semble très ouvert. Sur le terrain, il veut qu’on pratique un football avec beaucoup d’intensité. À la perte du ballon, il demande à ce qu’on le récupère le plus vite possible. Lors des premiers entraînements, il a insisté sur ces deux points.

Le conflit entre Nyon et le FC Sion autour de sa situation contractuelle vous impacte-t-elle?

À titre personnel, je me focalise sur les entraînements et fais ce que le coach demande. Ce que vous évoquez ne me regarde pas.

Comment est l’ambiance au sein du groupe?

«Elle est positive. Nous étions loin les uns des autres pendant trois semaines, donc nous nous sommes retrouvés avec un nouvel état d’esprit. On est impatient de reprendre le championnat (ndlr: le 26 janvier, à Thoune).»

Entre les mauvais résultats et le départ agité de Stéphane Henchoz début novembre, l’ambiance autour du club était pesante ces dernières semaines. Désormais, quel est l’état d’esprit du vestiaire?

On est passé par des moments délicats. La trêve de Noël est probablement arrivée au bon moment. Désormais, on doit oublier tout cela, repartir de l’avant avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur ambitieux et travailler ensemble pour progresser. On s’entraîne très dur. Chacun se donne à 100 % et veut montrer au coach ce qu’il vaut. C’est sain pour l’équipe et individuellement.

Une dernière question concernant Johan Djourou, qui s’entraîne avec Sion mais ne s’est pas encore engagé avec le club. Où en est-il?

Ce n’est pas à moi de décider s’il faut lui offrir un contrat ou non, mais c’est un très bon joueur et un super gars. J’aime m’entraîner avec lui. J’ai tout de suite vu qu’il était plein de qualité avec le ballon. Il est très calme, c’est un joueur très expérimenté. Pour avoir joué contre lui à l’entraînement, il est aussi dur, un défenseur solide qui ne laisse rien passer facilement. On comprend pourquoi il a joué au très haut niveau durant tant d’années. Il n’a rien perdu, il lui faut juste retrouver sa meilleure forme physique.

Propos recueillis par Brice Cheneval