Barcelone terrassé d'entrée à Bilbao! Privé de Lionel Messi convalescent, puis de Luis Suarez blessé, le champion sortant s'est incliné sur un incroyable ciseau du vétéran Aritz Aduriz (1-0), vendredi en match d'ouverture du Championnat d'Espagne, ce qui risque d'aiguiser la convoitise barcelonaise pour Neymar.

Aduriz take a bow ????????



38 years old and showing no sign of slowing down ????



Athletic Bilbao hand Barcelona a shock opening La Liga defeat ???????? #FootballIndex #FICommunity pic.twitter.com/soy95iglZ5