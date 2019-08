Alors, président, cadeau ou piège cette venue du FC Bâle?

Pour une équipe de deuxième ligue, c’est forcément un cadeau. Un rêve pour des joueurs, quasi des gamins, dont plus de 80% proviennent de nos équipes juniors. Mais il y a un revers à toute médaille, et ce revers-là est financier.

Parce que ça coûte beaucoup?

Le vrai problème, c’est qu’on ne sait pas exactement ce que ça va coûter, il y a un immense flou sur les charges qui correspondent aux directives. Nous avons eu de nombreuses séances, nous savons exactement ce qu’assurera la police cantonale – qui tiendra en réserve des hommes, en cas de coups durs – et la police municipale, mais lors de ces séances, aucun chiffre précis n’a été articulé.

Dans ces conditions, pas facile d’établir un budget, donc d’imaginer si c’est réalisable ou pas?

Par chance, le FC Echallens avait reçu Bâle l’an dernier et son président, Fritz Aeschbach, m’a donné son dossier.

Où il apparaît que...

Au niveau des frais, nous devons arriver à 40'000 francs. Nous avons renoncé à construire une tribune, c’était 15'000 de plus, sans la moindre garantie de vendre toutes les places. Mais il y a des choses obligatoires: une petite tour pour les caméras de télévision, les barrières pour séparer les supporters bâlois de nos fans, tout en sachant que nous n’avons pas affaire à des animaux, mais bien à des êtres humains. Je suis persuadé que tout se passera bien.

A ce sujet, comment fonctionne la collaboration avec le FC Bâle?

Très bien, tout est fait de manière extrêmement professionnelle. L’autre jour, le car de l’équipe est venu, juste pour reconnaître les accès. J’en ai profité pour chambrer mes joueurs en leur disant, dépêchez-vous, ils sont déjà là! C’est le FC Bâle qui vend les billets à ses supporters, ainsi, il y a un contrôle total à la base. Le responsable de la sécurité m’a donné un seul conseil: «Faites que quand ils arrivent, il y ait assez de bières et de saucisses pour eux!» Comme notre but est de faire une grosse journée aux cantines, c'est parfait!

On y revient. On connaît les coûts, quid des recettes?

Pour équilibrer les comptes, il nous faut 1500 entrées payantes. Nous avons lancé une opération «ballons de match» qui a bien fonctionné, et nous avons vendu des banderoles publicitaires pour l’événement. Nous essayons, surtout, de négocier tout ce que nous devons investir, en rappelant qu’en cas de bénéfice, cet argent sera réinjecté dans le secteur des juniors.

Des juniors, dont certains sont devenus grands et qui vont affronter, samedi, des stars du football suisse?

C’est un rêve pour eux, et cette magie de la Coupe, je tiens à la préserver. C’est un moment que la plupart d’entre eux ne vivra qu’une seule fois dans sa vie. On va jouer notre chance et, qui sait, si Bâle propose le pire jeu de toute son histoire et nous, le meilleur, il y aura peut-être plus de suspense qu’imaginé.

En conclusion, Joël Marmier, rêve ou cadeau empoisonné?

Rêve sportif, pour les gars. Pour nous, ceux du comité, formidable défi. Cela dit, au-delà de la magie, on doit désormais se poser la question: la Coupe de Suisse d’aujourd’hui est-elle encore faite pour un club de deuxième ligue? Mais arrêtons de parler de chiffres: vive la fête!