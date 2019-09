L’été de Xherdan Shaqiri n’a pas été des plus rigolos. L’ailier de Liverpool et de l’équipe de Suisse s’est encore une fois blessé en Ligue des Nations, après avoir connu une fin de saison pénible avec les «Reds». Si son club a fini sur le toit de l’Europe, le Suisse n’a pour sa part pas vraiment pu vivre ce succès à fond, lui qui n’a vécu, sur le terrain, que la «remontada» de la demi-finale face à Barcelone, lors de la phase retour. En championnat, ses apparitions sont devenues plus que rares.

A la mi-août, il se disait déjà «déçu» de son temps de jeu sur les rives de la Mersey et assurait ne pas avoir pris connaissance d’éventuelles offres d’autres formations qui pourraient en faire un titulaire. On parlait alors de Monaco ou de Galatasaray parmi les rares équipes capables d’absorber le salaire XL de «XS». Le mercato a fermé ses portes lundi soir et le Bâlois est resté chez le vice-champion de Premier League, sans réelles perspectives d’amélioration de son statut.

Le vague à l’âme a-t-il gagné un joueur qui n’a joué que 16 minutes depuis la reprise? Les mots de Pierluigi Tami et Vladimir Petkovic, respectivement manager et sélectionneur de son équipe nationale, semblaient aller dans ce sens-là. «Il a le droit d’avoir des moments difficiles et on doit tout faire pour qu’il revienne motivé et avec le sourire», a lancé le premier. «Il ne pensait pas pouvoir tout donner et aider l’équipe. Je suis prêt à tout faire pour que Xherdan sorte plus fort de cette situation», a appuyé le second.

A force de se focaliser sur les millions brassés dans le football, on en oublie que ces gens-là n’en restent pas moins des êtres humains. Ils ont fait ce que peu de personnes peuvent faire dans la vie et transformé leur passion en métier. En quelques jours, en fin de saison dernière, Shaqiri a vu son équipe perdre le titre de champion national face à Manchester City, a regardé de loin ses collègues remporter une Coupe d’Europe aux grandes oreilles – il était certes sur le banc, mais les formations avaient droit à 12 remplaçants sur le feuille de match ce soir-là –, son équipe nationale perdre deux matches très importants, avant de partir en vacances blessé. Avouez qu’il y a plus gai comme façon de boucler une saison.

Tami et Petkovic ont raison, quand ils disent qu’«il ne faut pas oublier les 23 qui sont ici et contents d'être ensemble. Le foot c'est un sport d’équipe. Notre philosophie a été construite comme ça.» Un Xherdan Shaqiri bougon aurait-il aidé l’équipe de Suisse à remporter un duel qui s’annonce des plus âpres à Dublin? Aurait-il eu l’état d’esprit nécessaire au combat qui s’annonce sous la pluie de l’Aviva Stadium?

On ne devrait pas pouvoir dire non à une sélection, c’est vrai. Mais reculer pour mieux sauter en octobre face au Danemark, à Copenhague, et l’Irlande, à Genève cette fois, le temps de se refaire la cerise et de marquer un ou deux buts en Coupe de la Ligue contre Preston North End ou Cardiff City, ça peut presque faire sens, non? Et puis bon, au coeur de la communication toujours aussi folklorique de l'ASF, on peut se féliciter que la Suisse ait joué carte sur table, ne se retranchant pas derrière une blessure diplomatique - ah la terrible contracture à l'adducteur... - et un mot de complaisance du médecin. Au moins, comme l'a dit Petkovic, on a eu trois jours pour «vendre du papier et faire du clic»...