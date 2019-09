Habitué aux étoiles, le théâtre de la Scala à Milan s’apprête à recevoir ce lundi les plus grandes stars du football sur ses planches. Le « Best FIFA Football Awards », dissocié du Ballon d’Or depuis 2016, sera décerné dans la ville italienne (début de la cérémonie à 20h).

Ils ne sont plus que trois finalistes sur les rangs pour succéder au Croate Luka Modric, lauréat l’année dernière après son parcours flamboyant en Coupe du monde. Les votes sont répartis en quatre groupes: les entraîneurs et les capitaines des équipes nationales, des représentants des médias et le public.

Bolt voterait pour Ronaldo

Le Néerlandais Virgil Van Dijk tentera de barrer la route aux extra-terrestres que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le défenseur de Liverpool a déjà battu ses deux célèbres rivaux, en étant désigné joueur UEFA de l’année, fin août à Monaco. «Au vu de ses performances à Liverpool la saison dernière, son heure est peut-être venue», a reconnu Usain Bolt sur le site de la FIFA. Le sprinteur jamaïcain porte pourtant un autre favori dans son cœur. «En tant que supporter de Manchester United, je voterais sûrement pour Ronaldo.»

