Geoffrey Serey Die continue de culpabiliser après son penalty raté synonyme d’élimination pour la Côte-d’Ivoire en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Algérie. Rien n’a été épargné à l’ex-joueur de Xamax, qui n’avait pour la petite histoire pas tremblé pour marquer le penalty synonyme de maintien en Super League lors du barrage contre Aarau il y a quelques semaines.

Après les critiques virulentes dont il a été la cible sur les réseaux sociaux, le capitaine des Éléphants s’est encore fait méchamment découper par DJ Arafat, un chanteur ivoirien mondialement réputé pour ses tubes de «coupé-décalé», rapportent des médias africains. «Y’a pas plus maudit que toi», avait reproché le chanteur au leader de la sélection éliminée en quarts de finale. «C’est un frère ivoirien, mais en tant que capitaine, il n’avait pas droit à l’erreur. Être capitaine, c’est une responsabilité.»

Il lui réclame deux millions

Dans une session facebook live, DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Houon, a expliqué pour quelles raisons il ne décolérait toujours pas après le raté de Serey Die. «Dans cette histoire, j’ai parié, j’ai perdu deux millions de Francs CFA (ndlr: un peu moins de 3400 francs suisses). Combien de personnes sur cette terre ont perdu de l’argent à cause de ce match très important? Deux millions, ce n’est pas beaucoup d’argent, mais c’est quand même de l’argent. Avant d’être DJ Arafat, je suis un être humain, c’est normal que je sois mécontent. Qu’ai-je dit de mal?»

DJ Arafat a ensuite transmis oralement un commandement de payer à Serey Die: «J’ai perdu à cause de toi, tu me dois deux millions, tu vas me les donner.»

Samedi matin, Serey Die a répondu aux fans ivoiriens en leur transmettant un message d’amour et de fraternité sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur de Xamax, actuellement sans club, a avant tout tenu à remercier les nombreuses personnes qui lui ont signifié leur soutien inconditionnel après cette cruelle défaite.

«Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien. Que DIEU vous bénisse. Juste vous dire merci infiniment pour votre soutien et vos messages de réconfort. Pour être franc, c’est vraiment pénible ces moments que je vis. Mais j’ai confiance en DIEU lui seul sait pourquoi. Désolé d'être le canal de cette défaite, mais je l'assume», a-t-il écrit.

Par contre, il n’a aucunement fait mention des deux millions de francs CFA réclamés par DJ Arafat...